Lideran debate Warren y Sanders

Detroit— Los liberales populistas que van liderando en las primarias presidenciales demócratas, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, lucharon denodadamente contra las acusaciones de que son imprácticos y las advertencias de una ruina electoral durante este martes por la noche, cuando un grupo de candidatos no favoritos trataron de socavar su momentum en la segunda ronda de los debates de las primarias presidenciales.

Desde el primer momento, hubo acusaciones de “una lista de deseos económicos” y críticas de “expansiones masivas del gobierno” mientras los candidatos se involucraban en una discusión inusualmente sustantiva sobre la política de atención médica.

El gobernador Steve Bullock de Montana, quien apareció por primera vez en el debate, se enfocó implícitamente en Sanders al insistir en que los afligidos agricultores y maestros “no podían esperar a que hubiera una revolución”.

Mientras que el ex representante John Delaney de Maryland conjuró las catástrofes del pasado al argumentar que el activista de la izquierda no podría ser confiable para liderar el partido.

Lo que ha sido recomendado por Sanders y Warren, dijo Delaney, está definido por “malas políticas como el Medicare para Todos, el dar todo gratuito y las imposibles promesas que alejarán a los votantes independientes y harán que Trump se reelija”.