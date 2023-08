Lidera Trump entre republicanos: va 37 puntos arriba

Nueva York.- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump está dominando a sus rivales para la nominación presidencial republicana, liderando a su competidor más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por un abrumador margen de 37 puntos porcentuales a nivel nacional entre el electorado probable de las primarias republicanas, según la primera encuesta de campaña de 2024 de The New York Times y el Siena College.

La encuesta encontró que Trump tiene ventajas decisivas en casi todos los grupos demográficos y regiones, y en cada ala ideológica del partido, mientras que los votantes desestimaron las preocupaciones sobre su creciente situación legal. El ex mandatario lideró con amplios márgenes entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, moderados y conservadores, aquellos que fueron a la universidad y aquellos que no, y en ciudades, suburbios y áreas rurales.

PUBLICIDAD

La encuesta muestra que algunos de los argumentos centrales de la campaña de DeSantis, como que es más elegible que Trump y que gobernaría de manera más efectiva, hasta ahora no han logrado destacar. Incluso entre los republicanos motivados por temas que han impulsado el ascenso del gobernador, como la lucha contra la "ideología radical y woke", el magnate fue el favorito.

En general, el exmandatario lideró a DeSantis con un 54 frente al 17 por ciento.

No ha surgido ningún otro retador serio para Trump aparte de DeSantis. El exvicepresidente Mike Pence, la ex Embajadora de EU ante Naciones Unidas Nikki Haley y el Senador Tim Scott de Carolina del Sur obtuvieron cada uno un apoyo de 3 por ciento. El ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, y Vivek Ramaswamy, un empresario, recibieron sólo 2 por ciento de apoyo.

La encuesta se lleva a cabo a menos de seis meses antes de la primera contienda de las primarias de 2024, y antes del único debate.

Por ahora, Trump parece estar en sintonía tanto con el malhumor del electorado republicano -89 por ciento considera que el país va en la dirección equivocada-, como con el deseo de los republicanos de enfrentarse a los demócratas.

Trump y DeSantis mantienen calificaciones favorables sólidas en general entre los miembros del partido, 76 y 66 por ciento, respectivamente.

La facción verdaderamente antiTrump del electorado republicano parece rondar alrededor del 1 de cada 4 votantes del partido, lo cual está lejos de ser suficiente para deponerlo. Sólo el 19 por ciento dijo que su comportamiento después de su derrota en 2020 amenazaba la democracia estadounidense. Y sólo 17 por ciento ve al expresidente como alguien que ha cometido delitos federales graves, a pesar de su acusación por un gran jurado federal por el manejo inadecuado de documentos clasificados, y el caso separado de interferencia electoral llevado a cabo por la oficina del fiscal especial Jack Smith.