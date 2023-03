Leyes de armas en Tennessee se mantendrán laxas

Nashville, Tennessee.— Mientras los residentes de Nashville se recuperaban ayer del tiroteo fatal en la escuela primaria The Covenant, un juez federal despejó silenciosamente el camino para reducir la edad mínima para que los habitantes de Tennessee porten armas de fuego en público sin un permiso a 18, después de que una nueva ley fijó la edad en 21 años.

La medida marcó otra relajación de las leyes de armas en el rojo rubí Tennessee, donde los líderes republicanos han socavado constantemente las regulaciones de armas de fuego y criticaron a quienes advirtieron que hacerlo tiene un costo.

PUBLICIDAD

Es una escena familiar que se desarrolla en los Estados Unidos, con estados predominantemente republicanos que rechazan los llamados para fortalecer las leyes de seguridad de armas a raíz de tragedias violentas y demócratas en los estados azules que defienden las propuestas de control de armas.

“Esto no es libertad. Nuestras familias no se merecen esto. Estoy harto de vivir con el temor de que nuestros seres queridos no lleguen a casa debido a la violencia armada”, dijo el senador estatal Raumesh Akbari, demócrata de Memphis. poco después del tiroteo del lunes.

En Tennessee, no se espera que el tiroteo en la escuela del lunes influya en la política. Los republicanos controlan todos los cargos políticos importantes en todo el estado y enfrentan poca oposición seria contra los demócratas que piden leyes de armas más estrictas.

En 2019, Lee les dijo a los líderes religiosos que creía que si los habitantes de Tennessee oraban a Dios para favorecer al estado, Dios respondería esas oraciones, desde disminuir la epidemia de opiáceos del estado y mejorar los resultados educativos de Tennessee hasta evitar los tiroteos en las escuelas.

Pero el año pasado, cuando se le preguntó si apoyaría la restricción de armas de fuego en respuesta a los recientes tiroteos masivos en los Estados Unios, Lee expresó su oposición.