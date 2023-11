Ley de armas ante los tribunales: la más utilizada como elemento disuasorio

La ley federal que está en el centro de un importante caso ante el Tribunal Supremo que podría ayudar a determinar el alcance de los derechos sobre las armas en Estados Unidos aborda uno de los problemas más acuciantes del país. Aunque la ley no se ha utilizado para procesar a un número sustancial de personas sujetas a órdenes de violencia doméstica que portan armas, su mayor efecto ha sido disuasorio.

Se utiliza principalmente para impedir que los maltratadores domésticos sobre los que pesan órdenes de alejamiento obtengan armas. Si alguien tiene una orden de este tipo, su nombre se introduce en una base de datos de personas a las que se prohíbe comprar armas de fuego en las armerías, al igual que ocurre con los delincuentes convictos. En los últimos 25 años, según el FBI, unas 78.000 personas que intentaron comprar armas en armerías autorizadas fueron rechazadas por tener órdenes de protección activas.

"No lo hacemos por los procesamientos", dijo Jennifer Becker, directora del Centro Nacional sobre Violencia Armada en las Relaciones del Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas. "Es por el sistema de comprobación de antecedentes".

La Sra. Becker continuó: "Ha habido muchos casos en los que hemos evitado un homicidio porque después de que ella obtuviera la orden de protección e intentara marcharse, él fue a comprar un arma a un vendedor de armas. El sistema de comprobación de antecedentes detectó la orden de protección. Y detuvo la venta de armas. Esto es enorme".

El New York Times sólo encontró 63 casos federales en todo el país en los últimos cinco años de personas acusadas de tener un arma mientras estaban bajo una orden de protección contra la violencia doméstica. Zackey Rahimi, acusado en el caso que se juzgó el martes, es uno de ellos. En sólo 20 de los casos, los fiscales acusaron a una persona únicamente del delito de posesión de un arma mientras tenía una orden de protección.

Aun así, la ley puede garantizar que la persona se enfrente a cargos federales, además de los locales -la mayoría de las veces se enfrentan a otros cargos, a menudo más graves-. También puede garantizar la detención inmediata de alguien potencialmente peligroso.

Por ejemplo, John Allen Muhammad, el mayor de los dos hombres que aterrorizaron la zona de Washington con asesinatos de francotiradores en 2002, fue detenido originalmente por este cargo; su esposa tenía una orden de protección doméstica contra él cuando se supo que tenía un arma de fuego.

Pero la histórica decisión del Tribunal Supremo de junio del año pasado amplió enormemente el derecho de las personas a portar armas en público y modificó el criterio para determinar si las leyes sobre armas son constitucionales. En su opinión mayoritaria, el juez Clarence Thomas afirmó que los tribunales deben tener en cuenta la historia de los Estados Unidos a la hora de juzgar las restricciones a los derechos de portar armas, y los abogados, a su vez, empezaron a plantear una serie de desafíos a las leyes sobre armas, incluida la que prohíbe a las personas sujetas a órdenes judiciales por malos tratos domésticos tener un arma de fuego.

Si el tribunal anula la ley federal, es probable que el fallo tenga repercusiones en todo el país, según los expertos jurídicos.

En la actualidad, 32 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes similares que impiden que las personas con órdenes de protección contra la violencia doméstica tengan armas, según Everytown for Gun Safety. Algunas son más amplias que su homóloga federal, que no se aplica a los novios o novias que no vivan con las víctimas. En Luisiana, por ejemplo, la ley protege a los compañeros sentimentales. En varios otros estados sin leyes, los jueces tienen la facultad discrecional de retirar las armas cuando se concede a alguien una orden de protección.

Un informe reciente de la RAND Corporation analizó los estudios disponibles y encontró "pruebas moderadas" de que esas leyes "reducen los homicidios totales y los relacionados con armas de fuego en la pareja".

Una decisión del tribunal rechazando la ley daría lugar muy probablemente a impugnaciones de una ley federal paralela cuyo principal efecto es también disuasorio. Esa ley prohíbe tener un arma a las personas con condenas previas por delitos menores de violencia doméstica; 31 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes similares, que también estarían en peligro.

En los últimos 25 años, según el FBI, más de 191.000 personas que intentaron comprar armas en tiendas autorizadas fueron detenidas por haber sido condenadas anteriormente por delitos menores de violencia doméstica.

El Times identificó a 328 personas acusadas en virtud de este estatuto en los últimos cinco años. Más de 100 de esos casos se produjeron en el distrito norte de Ohio, donde las autoridades han intentado utilizar la ley de forma mucho más agresiva.