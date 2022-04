Levantan evacuaciones en parte de Ruidoso

Ruidoso, Nuevo México.– Las autoridades levantaron algunas órdenes de evacuación para la comunidad de Ruidoso, en el sur de Nuevo México, mientras los bomberos trabajaban ayer para contener el incendio provocado por el viento que mató a dos personas y destruyó más de 200 viviendas de la Villa.

Las órdenes de evacuación levantadas el viernes por la noche cubrían alrededor del 60 por ciento de las 4 mil 500 personas a las que originalmente se les ordenó abandonar sus hogares desde que comenzó el incendio el martes, pero los números específicos no estaban disponibles de inmediato, dijo ayer a The Associated Press Kerry Gladden, portavoz de la Villa de Ruidoso. Se informó anteriormente que las estimaciones de evacuación eran de alrededor de 5 mil personas.

“La gran historia es que estamos en un modo de repoblación”, dijo Gladden anteriormente durante una rueda de prensa.

Esas órdenes de evacuación que permanecen vigentes pueden levantarse en los próximos días, dijeron las autoridades.

El comandante de incidentes de incendios, Dave Bales, dijo que los equipos trabajaron para apagar los puntos calientes y despejar las líneas a lo largo del perímetro del incendio para evitar que se propague.

El fuego no tiene contención, pero Bales expresó una mezcla de satisfacción por el trabajo realizado hasta ahora y las perspectivas para los próximos días.

Condiciones favorables

Las condiciones climáticas del sábado parecían favorables con menos viento y mayor humedad, dijo Bales. “Tenemos líneas adentro. Sólo queremos asegurarnos de que aguanten ese viento”, dijo.

El fuego y los vientos que lo propagaron derribaron líneas eléctricas y dejaron sin electricidad a 18 mil personas.

Se restauró la electricidad a todos menos a unas pocas docenas de clientes, dijo Wilson Guinn, gerente de Public Service Co.

Pero las personas que regresan a sus hogares deben ser cautelosas y llamar a los funcionarios de servicios públicos si encuentran líneas caídas, dijo Guinn.

“Es posible que nos hayamos perdido algo”, dijo Guinn. “No intentes tocarlas, arreglarlas, enrollarlas... lo que sea”.

Gladden, el portavoz de la aldea, dijo que los residentes también deben ser conscientes de que los fuertes vientos de principios de semana pueden haber dañado árboles que aún podrían caerse o perder ramas.

“Es importante recordar que lo que inició todo este evento fue una tormenta de viento significativa”, dijo.

Las líneas directas se encendieron el viernes por la tarde cuando los residentes informaron más humo, que según el oficial de información de incendios Mike De Fries fue causado por brotes en el interior del incendio cuando las llamas encontraron bolsas de combustible sin quemar.

Reservan identidad de fallecidos

Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de la pareja que murió. Sus cuerpos fueron encontrados después de que miembros de la familia preocupados se pusieran en contacto con la Policía, diciendo que la pareja había planeado evacuar el martes cuando estalló el fuego, pero que no se había sabido de ellos más tarde ese día.

Hasta el sábado, el fuego había quemado 9.6 millas cuadradas (25 kilómetros cuadrados) de madera y maleza.

El clima más cálido y seco, junto con décadas de extinción de incendios, han contribuido a un aumento en la cantidad de acres quemados por incendios forestales, dicen los científicos especializados en incendios.

El problema se ve exacerbado por una megasequía occidental de más de 20 años que los estudios vinculan con el cambio climático causado por el ser humano.

Hace una década, Ruidoso fue el sitio del incendio forestal más destructivo en la historia registrada de Nuevo México, cuando más de 240 casas se quemaron y casi 70 millas cuadradas (181 kilómetros cuadrados) de bosque quedaron ennegrecidas por un incendio provocado por un rayo.

Destino turístico

Si bien muchos residentes mayores llaman hogar a Ruidoso durante todo el año, la población de alrededor de 8 mil personas se expande a aproximadamente 25 mil durante los meses de verano, ya que los texanos y los neomexiquenses de climas más cálidos buscan un respiro.

Los fanáticos también acuden en masa a Ruidoso Downs, hogar de una de las competencias de cuarto de milla más ricas del deporte. Se esperaba que la temporada de carreras comenzara el 27 de mayo; los caballos que abordan allí no corren ningún peligro, ya que los bomberos usan las instalaciones como escenario.

El saldo hasta ahora

2 muertos

200 viviendas destruidas

25 km2 de bosque calcinados