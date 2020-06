Levanta EU cuarentenas aunque hay más contagios

Associated Press / Una mujer compra zapatos en un tienda

Nueva York— Los gobiernos estatales están levantando las medidas de confinamiento a pesar de que los casos de coronavirus no cesan en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de The Associated Press que revela una tendencia preocupante que podría empeorar a medida que las personas regresan al trabajo y llega el verano.

En Arizona, los hospitales se preparan para lo peor. Texas tiene más pacientes hospitalizados con Covid-19 que en cualquier otro momento. El aumento de contagios en Carolina del Norte está haciendo replantear los planes de reabrir escuelas o negocios.

No hay una sola razón para explicar todos los incrementos. En algunos casos, más pruebas médicas han revelado más casos. En otros, los fuertes aumentos locales elevan las cifras estatales. Pero los expertos creen que al menos algunos se deben al levantamiento de las cuarentenas establecidas durante la primavera para detener la propagación del virus.

“Es un desastre que se propaga”, dijo el doctor Jay Butler, quien supervisa el trabajo de respuesta al coronavirus en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La AP analizó datos compilados por The COVID Tracking Project, una organización que recopila datos de pruebas de coronavirus en Estados Unidos. El análisis encontró que, hasta el 8 de junio, en 21 estados el promedio móvil de siete días de nuevos casos per cápita era más alto que el promedio de siete días antes.

Arizona es uno de los estados donde están subiendo los casos. El 15 de mayo, el gobernador republicano Doug Ducey puso fin a las órdenes de quedarse en casa, se reanudaron las actividades en oficinas y negocios. Unos 10 días después, el estado comenzó a ver un aumento de nuevos casos y hospitalizaciones.

“Me parece bastante claro que lo que estamos viendo está directamente relacionado con el final de la orden de quedarse en casa”, dijo Will Humble, director ejecutivo de la Asociación de Salud Pública de Arizona.

En Carolina del Norte, más tests y más personas en las calles parecen ser las principales causas, dijo Kimberly Powers, profesora asociada de epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte.

El sábado, el estado registró su mayor aumento en un solo día, con mil 370. Si bien se han hecho más pruebas en las últimas dos semanas, también ha aumentado la tasa de resultados positivos.

Pocos estados están reportando repuntes en los contagios tan rápido como Texas, donde las hospitalizaciones superaron las 2 mil 100 el miércoles por primera vez en lo que va de la pandemia. Eso es un aumento del 42% en pacientes desde el feriado de la última semana de mayo, cuando la gente ignoró las órdenes del gobernador republicano Greg Abbott de permanecer en casa y atestaron las playas y otros lugares de recreación.

El viernes, Texas levantará aún más las restricciones y permitirá que los restaurantes se vuelvan a abrir casi a toda su capacidad.