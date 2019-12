Legislador estadounidense se cambia de partido

Washington— Miembros republicanos de la Cámara baja han recibido información de que el representante demócrata por New Jersey, Jeff Van Drew, se convertirá en republicano, de acuerdo con un oficial del este último partido.

Van Drew, en su primer año en la Cámara de Representantes, dijo que tenía planeado votar en contra del juicio político del presidente Donald Trump.

Solo un puñado de demócratas piensan oponerse al juicio político del presidente en la votación que se espera para la siguiente semana.

El representante del Distrito del Congreso del sur de New Jersey, que Trump ganó en las elecciones de 2016, es considerado uno de los demócratas más vulnerables para las elecciones del siguiente noviembre.

Un oficial de la Administración dijo que el aún demócrata discutió cambiarse de partido en una reunión con el residente Trump.

El oficial, quien no estaba autorizado para hablar sobre la conversación privada y pidió anonimidad, confirmó que Van Drew se encontró con Trump en la Casa Blanca el viernes.

La Cámara de representantes está por aprobar dos cargos para el juicio político de Trump.

Los demócratas, que tienen mayoría en esta Cámara, esperan el apoyo de casi todos los integrantes de su partido; no se espera que ningún republicano vote a favor del juicio político.

El Senado está controlado por los republicanos, por lo que es casi seguro que absuelva a Trump después de un juicio en enero.

Van Drew ha dicho que el procesamiento solo quiere dividir al país y que sería mejor dejar a los votantes decidir el destino de Trump en las elecciones del siguiente año.

El primer cargo contra el presidente lo acusa de abusar de su poder presidencial al pedirle a Ucrania investigar a su rival de 2020, Joe Biden, mientras condicionaba la ayuda militar.

En el segundo, se acusa a Trump de obstruir al Congreso bloqueando los intentos de la Cámara de representantes de investigar sus acciones.