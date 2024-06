Le prohíbe Tesla devolver o revender su Cybertruck

Nueva York, EU.- Blaine Raddon vio el lanzamiento del Cybertruck mientras estaba con su esposa en Bali y no perdió tiempo en hacer su pedido del vehículo. Raddon finalmente recibió su camión hace unas semanas.

Pero la semana pasada publicó en X que quiere devolverlo. ¿El problema? Tesla no lo quiere de regreso ni le permite revenderlo, según Business Insider.

Esto se debe a una cláusula específica del Cybertruck en el Acuerdo de Pedido de Vehículos Motorizados de Tesla, que Raddon firmó al recibir el vehículo.

El acuerdo establece que no puede revender la Cybertruck durante un año. Si se incumple el contrato, Tesla dice que puede demandar por hasta 50 mil dólares en daños, "o el valor recibido como contraprestación por la venta o transferencia, lo que sea mayor".

Tesla también puede negarse a vender futuros vehículos al propietario, según el acuerdo.

Desde que ordenó el vehículo, las circunstancias de vida de Raddon han cambiado, según dijo a Business Insider. Explicó que se separó de su esposa por lo que se mudó a un nuevo edificio, y su Cybertruck no cabe en su lugar de estacionamiento.

Raddon, quien había poseído varios Teslas antes del Cybertruck, dijo que no pensó mucho en si el Cybertruck cabría en su nuevo espacio. Sin embargo, al llegar, le dijo a BI que se dio cuenta de que el Cybertruck era "mucho más grande" de lo esperado y tuvo que hacer una maniobra de cuatro puntos para estacionarlo en el lugar.

También dijo que tiene dificultades para entrar y salir del vehículo con el espacio que tiene a cada lado.

Raddon contactó al gerente de la concesionaria Tesla en Salt Lake City por correo electrónico el 22 de mayo y expresó que quería devolver el vehículo.

Le comentó directamente al gerente que el Cybertruck era más grande de lo que esperaba y pidió una de cuatro soluciones: revertir la transacción, cambiar el Cybertruck por un sedán nuevo, venderlo de vuelta a Tesla, o autorizarle a venderlo sin obtener una ganancia.

El gerente de la concesionaria Tesla respondió el 23 de mayo, no estando de acuerdo en que la razón de Raddon "justifique una circunstancia imprevista que desencadenaría la compra por parte de Tesla" de su Cybertruck.

También dijo que Raddon está obligado por la prohibición de un año para vender su Cybertruck de manera privada.

El contrato establece que Tesla puede hacer una excepción si una situación inesperada obliga a un propietario a venderlo dentro de ese año. Si se concede el permiso, el propietario recibiría el monto del precio original de compra menos una deducción de 25 centavos por milla recorrida, costos razonables de desgaste y cualquier reparación necesaria para cumplir con los estándares de autos usados de Tesla.

El gerente de la concesionaria de Tesla en Salt Lake City no respondió a la solicitud de BI para hacer comentarios antes de la publicación.

"Hacerme mantener una camioneta que no se adapta a mis circunstancias parece injusto y no en absoluto el espíritu del lenguaje de no venta en el contrato", agregó en la nota.

Raddon le dijo a BI que es una persona que sigue las reglas y no planea ir en contra del veredicto de Tesla sobre el asunto ni contratar a un abogado para disputar la decisión.