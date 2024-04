Le llueven críticas al Cybertruck

Nueva York, Estados Unidos.- Los Cybertrucks de Tesla, tan retrasados y costosos, están siendo criticados por propietarios furiosos por funcionar mal a un ritmo alarmante apenas unos meses después de que el vehículo futurista de Elon Musk saliera a la carretera, informó The New York Post.

En el foro del Club de Propietarios de Tesla se compartieron historias sobre los Cybertrucks de acero inoxidable que fallaron después de viajar solo 1 milla, frenar bruscamente al azar en una carretera abierta y que ya mostraban manchas de óxido, entre otras quejas.

En un hilo titulado "La peor entrega de mi vida (el vehículo murió en 5 minutos)", un propietario del sur de California escribió que después de llevar su Cybertruck a dar una vuelta el mismo día de la entrega el mes pasado, el vehículo "recorrió 1 milla". "En el camino, comencé a tener un error de dirección, la pantalla roja parpadeaba, me salí de la carretera y ahora el camión está muerto y estoy esperando una grúa", citó el diario.

"El distribuidor no pudo hacer nada por mí. Fue genial durante 5 minutos. Intenté todo, reinicié, la pantalla se queda negra y sigue pitando", añadió el usuario en el hilo, informado por primera vez por el sitio de noticias automotrices Jalopnik.

El propietario recibió el vehículo, cuyo precio inicial es de 80 mil dólares, un mes después de que las camionetas, muy publicitadas, salieran a la venta en diciembre pasado, tras dos años de retraso.

"Tesla realmente se apresuró a sacar estos vehículos, qué pesadilla", dijo el decepcionado propietario.

Los representantes de Tesla no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios del Post.

Otro usuario en el hilo compartió una foto de su Cybertruck mostrando una pantalla roja que advertía: "Deténgase con seguridad. Se detectó un problema crítico en la dirección".

"Muchos camiones tienen problemas de alto voltaje... lo que los inutiliza", añadió el usuario.

En un hilo separado, otro propietario dijo que la función de piloto automático de su Cybertruck aparentemente no funcionó correctamente cuando otro camión se acercó por el otro carril mientras ambos conducían por una carretera.

"Mi Cybertruck de repente frenó bruscamente cuando ambos teníamos un espacio lo suficientemente amplio entre nosotros", escribió el usuario, que solo se hace llamar Andrew.

"Afortunadamente, no hay ningún vehículo detrás, ya que habría sido una colisión definitiva", señaló.

En otro foro de discusión, Tesla Motors Club, el propietario de un Cybertruck escribió una reseña tan crítica del vehículo supuestamente de más alta tecnología de Tesla que el usuario fue excluido.

"Pero la gente necesita escuchar la verdad", escribió el propietario canadiense, JPinaJeep, en Tesla Motors Club, según Jalopnik.

"No, no es glorioso. El Cybertruck no es un camión. En el mejor de los casos, es un camión de juguete y, en el peor, un concepto experimental. Alquilé el mío en Los Ángeles y pasé 24 horas con él".

Durante la prueba de manejo, JPinaJeep preguntó "qué diablos pasó" con la suspensión. "No aguanta bien ni los baches. Es atrozmente malo".

Además, la dirección era "realmente agradable, pero el volante es MUY pequeño. Como extrañamente pequeño". Y según JPinaJeep, los faros de los Cybertrucks tenían "un rendimiento muy pobre en la oscuridad".

JPinaJeep dijo que los limpiaparabrisas "no eran lo suficientemente buenos", que el parabrisas en sí tenía un brillo "malo", lo que generaba una visibilidad que es "casi peligrosa".

"Reducción de costos", escribió el usuario sobre el vehículo, que fue lanzado con dos años de retraso. "Vamos, estamos en 2024, es un vehículo de 100 mil dólares, hay que esperar más".

Mientras tanto, el sitio web de Tesla promociona que el fantástico precio de 99 mil 990 dólares del Cyberbeast viene con un diseño exterior futurista, del cual otros foros del Owners Club se han quejado que desarrolló rápidamente "corrosión" y "marcas de óxido anaranjadas".

El vehículo cuenta con una autonomía de 320 millas con una carga completa, pero los propietarios dijeron que podría llevar entre siete y aproximadamente 14.5 horas lograrlo, dependiendo de la toma de carga.

El YouTuber Kyle Conner, conocido en la plataforma como Out of Spec Motoring, solo pudo alcanzar el 79% del alcance objetivo del Cyberbeast, aproximadamente 200 millas, durante una prueba de alcance no oficial transmitida en vivo.

Mientras tanto, Musk ya se ha propuesto hacer que su amado Cybertruck pueda atravesar paisajes, y el mes pasado adelantó que el vehículo eléctrico pronto podría funcionar como un barco.