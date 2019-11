Le disparan a niña mientras pedía dulces de Halloween en Chicago

Chicago– La Policía de Chicago dice que están interrogando a un menor sobre la agresión con arma de fuego contra una niña de 7 años que estaba recolectando dulces la tarde de Halloween.

“Una persona de interés menor (de edad) está bajo custodia policial y está siendo interrogada”, tuiteó el portavoz policial Anthony Guglielmi. “Los detectives están trabajando simultáneamente para identificar a personas adicionales que puedan estar involucradas”.

La niña de 7 años caminaba con su padre por una calle del barrio de La Villita, abarrotada de otros niños que pedían su trick-or-treaters mientras aún había luz la tarde del jueves. Se parecía a Minnie Mouse, publicó el rotativo Chicago Tribune.

Desde un callejón al otro lado de la calle, un hombre armado con una máscara facial gritó un eslogan de pandillas y disparó al menos siete veces, golpeando a la niña en el lado derecho del cuello y la parte superior del pecho, según la policía de Chicago. El objetivo del pistolero, un pandillero Latin King que caminaba entre los niños, fue baleado en la mano.

"Escuchamos los disparos ... y salí afuera", dijo Lali Lara, de 25 años, que trabaja en una tienda de teléfonos celulares en la cuadra 3700 W. 26th St. "El padre de la niña gritaba:" ¡A mi niña le han disparado! "

Lara dijo que apresuró a meter a la niña, que vestía un traje rojo y negro, y a su familia dentro de la tienda. “Todos estaban en estado de shock”, dijo.

Lara dijo que sostenía la mano de la niña mientras presionaba contra su pecho para detener el sangrado.

"La estaba presionando y hablándole para que no cerrara los ojos", dijo Lara. Ella me miraba y yo la llamaba por su nombre. Estuvo sosteniendo mi mano durante tres minutos y luego me soltó. Tengo hijos, me volvería loca si algo les sucediera a mis hijos ".

Después de unos cinco minutos, llegó una ambulancia. La niña fue llevada al Hospital Stroger, donde la policía dijo que estaba en condición crítica pero estable. Amigos y familiares, algunos llorando, esperaron afuera del hospital hasta la noche.

El pistolero y dos personas con él huyeron por el callejón donde las cámaras de seguridad pueden haberlos captado, dijo la policía. Su objetivo, un hombre de 32 años con antecedentes de arrestos por drogas y asalto, se negó a cooperar con la policía, dijeron las autoridades.

El superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson, dijo que los investigadores identificaron a una persona de interés que podría haber sido el pistolero, basándose en imágenes de la cámara e información “abrumadora” de la comunidad. El pistolero llevaba una máscara de Halloween de “Jason”, dijo.

“El tiroteo de ayer fue reprensible”, dijo Johnson en una conferencia de prensa matutina, y agregó que los responsables “no merecen vivir en nuestra ciudad”.

"Esto es inaceptable", dijo el sargento de policía de Chicago Rocco Alioto, en la escena el jueves por la noche. "Es una niña de 7 años que estaba recolectando dulces con su familia, y resulta que recibe un disparo porque un grupo de jóvenes deciden disparar en una calle llena de niños".

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:30 p.m. en un tramo ocupado de negocios. La policía dice que el objetivo del tiroteo estaba caminando cerca de la niña cuando un hombre armado con una camisa roja y una máscara en la cara salió de un callejón al otro lado de la calle, gritó un insulto a los Latin Kings y comenzó a disparar.

Los oficiales que respondieron encontraron a la niña y su padre dentro de la tienda de teléfonos celulares. El hombre herido fue encontrado en la siguiente cuadra pero "no cooperó", dijo la policía.