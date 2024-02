Las zapatillas doradas de Trump son mucho más que calzado

De toda la mercadería promocionada por el ex presidente y actual candidato presidencial Donald J. Trump y entidades relacionadas en los últimos meses -las barras de oro (chocolate), los vinos, los NFT de superhéroes-, ¿hay algo más trumpiano que las zapatillas Never Surrender de 399 dólares presentadas el fin de semana en la Sneaker Con de Filadelfia? Son como una hoja de ruta del sistema de valores y la estrategia electoral de Trump en forma sartorial.

Son unas zapatillas altas doradas tan brillantes como las lámparas de araña de Mar-a-Lago, con una bandera estadounidense que envuelve el tobillo como el bosque de banderas que surgen detrás de Trump cada vez que sube a un escenario. Las suelas son rojas, a juego con sus corbatas rojas (y con la bandera) y quizá como guiño a Christian Louboutin y a la semiología del calzado de lujo. Además, tienen una gran "T" en relieve en el lateral y en la lengüeta.

Aunque son "atrevidas, doradas y resistentes, como el presidente Trump", según el sitio web de las zapatillas Trump, lo que permite a sus potenciales propietarios "formar parte de la historia", no tienen ningún atributo técnico de rendimiento. Aunque tienen una forma similar a las Nike Air Force 1 (¿lo pillas? ¡Air Force One!), son imitaciones descaradas del original.

Resulta tentador tachar la oferta de ostentación y mercadotecnia con poca sustancia. Eso es lo que hizo Michael Tyler, un portavoz de la campaña de Biden, que dijo: "Que Donald Trump aparezca para pregonar unas Off-Whites piratas es lo más cerca que va a estar de unas Air Force One en toda su vida".

O pensar en ellas como la respuesta de Trump a la presencia en TikTok de la campaña de Biden: un esfuerzo por asociarse con la idea de la cultura de las zapatillas deportivas, por no mencionar la energía y el atletismo que implica el modelo "Just Do It". A pesar de que al propio Sr. Trump casi nunca se le ve llevando zapatillas o haciendo mucho ejercicio.

Sin embargo, el mercadeo del momento es más peligroso de lo que puede parecer en un principio.

Desde el debut de las zapatillas se han hecho muchas muecas y bromas sobre el hecho de que, dados los millones de dólares en multas impuestas a Trump en sus diversos casos civiles, tiene que ganar más dinero en algún sitio. Y se hizo mucho hincapié en los abucheos que recibió su aparición en la Sneaker Con. (Para ser justos, la comunidad sneakerhead no es el mercado para las patadas, ya que no hay nada original en ellas; es el mercado MAGA).

Es fácil distraerse por lo absurdo de todo: ¡un expresidente vendiendo zapatillas!

Hay tantas formas en las que el Sr. Trump ha desafiado las normas del sistema presidencial que este tipo de mercadeo puede parecer lo de menos. ¿Qué es vender NFT con trozos de una ficha policial comparada con la acusación que hizo necesaria la ficha policial? ¿Qué es ofrecer colonia Victoria47 de 99 dólares en un frasco dorado con una cabeza dorada de Trump como tapón (otro producto disponible en la web de zapatillas) comparado con ofrecer lanzar a los aliados de la OTAN a Rusia como si fueran trocitos de carne roja? Además, siendo realistas, no hay forma de que las zapatillas proporcionen un gran impulso financiero al Mundo Trump.

Las zapatillas están siendo creadas por una empresa conocida como 45Footwear LLC y no están oficialmente "diseñadas, fabricadas, distribuidas o vendidas por Donald J. Trump, la Organización Trump o cualquiera de sus respectivos afiliados o directores", según un descargo de responsabilidad en el sitio web de las zapatillas. Esa empresa tiene la licencia del nombre y la imagen de Trump de una llamada CIC Ventures LLC, que casualmente tiene la misma dirección que el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida. El sitio web de las zapatillas de Trump se parece mucho al sitio web de Trump NFT, y al igual que con ese acuerdo, lo más probable es que el Sr. Trump reciba un canon por la licencia. Él mismo presentó las zapatillas en la Sneaker Con.

A pesar de que, el domingo, el sitio web afirmaba que los 1.000 pares de zapatillas numeradas Never Surrender se habían agotado, dejando disponibles las zapatillas de punto de cereza T-Red y las de punto blanco Potus 45, algo menos emocionantes, a 199 dólares cada una, es difícil imaginar una circunstancia en la que las zapatillas proporcionen una fuente de ingresos significativa.

Lo que ofrecen es otra cosa.

Al igual que la tendencia de Trump a convertir cada comparecencia ante un tribunal en una forma de entretenimiento que puede utilizarse como campaña electoral, su esfuerzo por mercantilizar su peligro legal es una jugada estratégica a largo plazo. Al reducir sus acusaciones a un eslogan sobre un bien de consumo, está reduciendo su gravedad.

Es una forma de trivialización insidiosa, el tipo de táctica que juega a la perfección en el paisaje del capitalismo tardío en el que todo es un producto a la venta. Oh, ¿esos viejos cargos federales? No son serios; son una elección de estilo. Está transformando las acusaciones en accesorios, un lenguaje que todo el mundo habla. Cuanto más producto vende, más se burla de su situación. Ahí es donde está el verdadero beneficio.