Las seis primeras semanas de embarazo, explicadas

Los expertos explican que esto puede ocurrir antes de que la mujer sepa que está embarazada.

Cuando se considera que una mujer está embarazada de seis semanas, como mucho habrá tenido dos semanas para darse cuenta.

Esto se debe a que la edad gestacional del feto no se cuenta desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo ni desde el momento en que se obtiene un resultado positivo en la prueba de embarazo, sino semanas antes, el primer día del ciclo menstrual anterior. Esto significa que sólo dos semanas después de una ausencia de menstruación, una mujer está embarazada de seis semanas, explica la Dra. Dawnette Lewis, directora del Centro de Salud Materna de Northwell Health en Nueva York y especialista en medicina materno-fetal.

Eso si la mujer tiene un ciclo menstrual típico, que dura unas cuatro semanas. Pero hay varios factores, como el estrés, la perimenopausia y ciertos problemas de salud, que pueden hacer que el ciclo menstrual sea tan impredecible que una mujer tarde más de seis semanas en darse cuenta de que puede estar embarazada.

"La gente viene y dice: 'Siempre he tenido periodos irregulares y pensaba que estaba ganando peso', y he aquí que está embarazada", explica la Dra. Shruthi Mahalingaiah, médico especialista en fertilidad del Hospital General de Massachusetts y profesora de salud ambiental y reproductiva en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

La cuestión de lo pronto que es posible detectar y confirmar un embarazo ha saltado a la palestra con la promulgación de nuevas restricciones al aborto en 21 estados, entre ellos Florida, donde la prohibición del aborto después de las seis semanas entrará en vigor el 1 de mayo, convirtiéndose en el tercer estado en hacerlo.

Hemos pedido a los expertos que nos expliquen cómo se desarrollan las seis primeras semanas de embarazo y qué factores pueden dificultar la detección de un embarazo.

Semanas 1 y 2:

Si el óvulo no es fecundado, el útero se desprende de su revestimiento. El primer día de sangrado se considera el Día 1 del ciclo menstrual. Normalmente, este sangrado dura entre tres y siete días, explica la Dra. Lewis.

A medida que el sangrado disminuye, el estrógeno y otra hormona, llamada hormona foliculoestimulante o F.S.H., comienzan a aumentar. Juntas, impulsan a los ovarios a producir un óvulo maduro y crear un revestimiento uterino fresco para un posible óvulo fecundado.

Alrededor del día 14 del ciclo, el ovario suele liberar un óvulo. Si se libera un óvulo y hay espermatozoides, la fecundación puede producirse en la trompa de Falopio uno o dos días después de la ovulación.

Semanas 3 a 4:

Si el óvulo ha sido fecundado, se convierte en embrión, que normalmente se desplaza hasta el útero y se implanta en el revestimiento. Esto puede tardar una semana o más, explica el Dr. Belmonte.

Una vez que esto ocurre, el cuerpo empieza a producir una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, también conocida como la hormona del embarazo. Esta hormona indica a los ovarios que no produzcan otro óvulo.

En el momento de la implantación, se considera que la mujer está embarazada de unas cuatro semanas, según el cálculo de la edad gestacional. Sin embargo, es probable que no presente ningún síntoma físico de embarazo, como náuseas o fatiga. Los niveles de HCG también pueden ser demasiado bajos para ser detectados por una prueba de embarazo casera; sólo es detectable alrededor de una semana después de la implantación, dijo el Dr. Michael Belmonte, un obstetra-ginecólogo y miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

Es imposible saber si el embrión seguirá desarrollándose con normalidad o si siquiera se implantará en el útero, afirma el Dr. Mahalingaiah. Aproximadamente la mitad de los embriones fecundados no llegan a implantarse. Se calcula que en un 2% de los embarazos el embrión se implanta en otro lugar, como la trompa de Falopio. Es lo que se conoce como embarazo ectópico, que puede poner en peligro la vida del feto y requerir intervención médica o quirúrgica.

Semana 5:

Si estás embarazada, ésta es, a grandes rasgos, la fecha más temprana en que podrías detectar un embarazo en casa. Si tienes un ciclo regular de cuatro semanas, no te ha venido la regla y crees que puedes estar embarazada, puedes hacerte un análisis de orina en casa al final de esta semana, que detectará niveles elevados de hCG.

Pero hay varias razones para esperar un periodo irregular y no pensar en hacerse una prueba de embarazo en ese momento. El síndrome de ovario poliquístico, que afecta hasta a cinco millones de mujeres en Estados Unidos, puede alterar la ovulación y causar ciclos menstruales irregulares, al igual que otros trastornos endocrinos como las enfermedades tiroideas. Según el Dr. Mahalingaiah, una cantidad importante de estrés en las dos primeras semanas del ciclo puede retrasar la ovulación o la menstruación, al igual que una gripe fuerte. Las mujeres que se encuentran en la perimenopausia, la transición a la menopausia, experimentan una ovulación cada vez más irregular a medida que se acercan al final de su edad reproductiva. Esto significa que sus ciclos menstruales pueden cambiar de duración cada mes, a menudo varias semanas.

Incluso si sospecharas que estás embarazada en torno a la semana 5, un profesional sanitario no podría utilizar una ecografía para confirmar que el embarazo es viable, porque aún no habría actividad cardiaca fetal. El embarazo también puede resultar ser lo que se conoce como embarazo bioquímico, explica el Dr. Mahalingaiah. Cuando esto ocurre, alguien puede dar positivo en una prueba casera de embarazo precoz, pero el feto no sigue desarrollándose. El resultado es una pérdida de embarazo que simplemente parece un retraso menstrual. Algunas investigaciones sugieren que aproximadamente el 22% de los embarazos terminan de este modo.

Semana 6:

Es aproximadamente cuando una ecografía puede captar la actividad cardiaca del feto, que puede sonar como un latido. Algunos estados exigen una ecografía antes de que una mujer pueda abortar, incluso con medicamentos. Florida exige dos visitas en persona, con 24 horas de diferencia, incluida una ecografía. La nueva ley también prohíbe a los proveedores de telesalud recetar medicamentos para interrumpir un embarazo.

Según el Dr. Belmonte, ese plazo deja a las mujeres con "una ventana muy pequeña" para confirmar un embarazo y abortar.