Las precauciones, no las vacunas, ayudan a disminución actual de contagios

Preguntado por Fareed Zakaria de CNN sobre la caída de los casos de coronavirus y las tasas de mortalidad en los Estados Unidos, el Dr. Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Dijo: “No creo, Fareed, que la vacuna esté teniendo mucho de un impacto en absoluto en las tasas de casos. Es lo que estamos haciendo bien: mantenernos separados, usar máscaras, no viajar, no mezclarnos con otros en el interior ".

“Básicamente, estamos superando un gran aumento en las vacaciones de finales de año, comenzando con el Día de Acción de Gracias y hasta las vacaciones de diciembre. Esto, esencialmente, fue un acelerador del virus. Y ahora los casos están cayendo en picado. Están bajando, seguidas de una disminución de las hospitalizaciones, seguidas de una disminución de las muertes. Pero todavía están altos. Nuestros números de casos siguen siendo más altos que en los picos más altos ", dijo Frieden en" Fareed Zakaria GPS ".

Los datos compilados por la Universidad Johns Hopkins indican que el promedio móvil de 7 días de casos nuevos confirmados diariamente en los Estados Unidos está ahora justo por debajo de 100 mil, por debajo del pico de alrededor de 250 mil a principios de enero. Los picos anteriores, en abril y julio, fueron de alrededor de 30 mil y 65 mil, respectivamente. La última vez que el promedio móvil de 7 días de casos nuevos confirmados diariamente en los Estados Unidos fue inferior a 100 mil fue en octubre.

"Así que no estamos ni cerca de estar fuera de peligro", dijo el Dr. Scott Gottlieb, ex comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos "Y realmente, Fareed, hemos tenido tres oleadas. Depende de nosotros si tenemos o no un cuarto aumento, y lo que está en juego no podría ser mayor, no solo en la cantidad de personas que podrían morir en el cuarto aumento, sino también en el riesgo de que surjan variantes aún más peligrosas si hay más propagación descontrolada".