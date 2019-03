Las posturas de Beto O’Rourke

Aunque durante su campaña por el Senado el excongresista paseño Beto O’Rourke sobresalió con un mensaje general liberal y ningún tema específico sobre políticas, probablemente eso no le baste contra un número cada vez mayor de precandidatos demócratas a la Presidencia.

Esta vez, los detalles serán cruciales. Veamos las posturas de O’Rourke en varios temas importantes.

Inmigración

La inmigración ha sido el tema central en los discursos de O’Rourke.

Además de apoyar el llamado “Dream Act” y una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, O’Rourke ha propuesto cerrar los centros particulares de detención de inmigrantes, ha denunciado la “militarización” de la vigilancia inmigratoria y se ha manifestado contra el muro propuesto por Trump.

O’Rourke presenta a El Paso, Texas, —una de las mayores ciudades fronterizas de Estados Unidos y donde él nació y vive— como ejemplo de que no hace falta muro.

Control de armas

O’Rourke respalda leyes más estrictas sobre armas de fuego, incluyendo revisión universal de antecedentes, límites en el tamaño de los cargadores y restricciones en algunas armas semiautomáticas.

Se opone asimismo a la propuesta de que sean válidos a nivel nacional los permisos de portación de armas otorgados en cualquier estado, una de las prioridades legislativas de la Asociación Nacional del Rifle.

Atención a la salud

Si bien O’Rourke apoya la atención universal de la salud, no se ha manifestado por ningún sistema específico y ha dado mensajes contradictorios sobre la propuesta más destacada, “Medicare para todos”.

O’Rourke respalda ampliar Medicare con base en el Decreto de Salud Asequible y ha exhortado a Texas a hacerlo. En su plataforma del 2018 también se incluía permitir que el Gobierno negocie con las farmacéuticas los precios de los medicamentos recetados y la creación de incentivos para que las aseguradoras participen en las bolsas del Decreto de Salud Asequible.

Justicia penal

Durante su campaña del 2018 O’Rourke enfatizó la justicia penal, concentrándose en particular en las desigualdades raciales y económicas.

O’Rourke propuso cerrar las cárceles privadas y de lucro, despenalizar la mariguana y borrar los expedientes de las personas que hayan sido declaradas culpables por posesión de la droga, eliminar las sentencias mínimas obligatorias por delitos no violentos y reformar el sistema de fianzas para que los acusados de delitos menores no sean encarcelados por no poder pagar.

O’Rourke también hizo hincapié en la rehabilitación de los delincuentes que salen de la cárcel, incluyendo reintegrarles su derecho a votar.

Comercio y agricultura

O’Rourke ha criticado las posturas comerciales de Trump, entre ellas la imposición de aranceles. En su campaña por el Senado, enfatizó las necesidades de los agricultores, haciendo un llamado a un programa más sólido de seguros para los cultivos y de inversiones federales en la infraestructura rural.

También ha relacionado la política agrícola y la inmigratoria, señalando que los inmigrantes —muchos de ellos indocumentados— conforman un alto porcentaje de los jornaleros agrícolas. Por ellos, O’Rourke ha calificado la reforma inmigratoria de tema económica y social.