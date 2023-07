Las nuevas y duras tácticas fronterizas de Texas están perjudicando a los migrantes

Durante más de dos años, el gobernador Greg Abbott de Texas ha seguido un enfoque cada vez más agresivo en la frontera, enviando miles de tropas de la Guardia Nacional y policías para patrullar el Río Bravo y poniendo a prueba los límites legales de la acción estatal sobre inmigración.

Pero en las últimas semanas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Texas han llevado esas tácticas mucho más allá y se han embarcado en lo que el estado ha llamado una operación de "mantener la línea", según entrevistas con funcionarios estatales y documentos revisados por The New York Times. Han fortificado las riberas de los ríos con alambre de púas adicional, han negado el agua a algunos migrantes, les han gritado a otros que regresen a México y, en algunos casos, no han alertado deliberadamente a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza que podrían ayudar a los grupos que llegan a desembarcar y presentar solicitudes de asilo.

El enfoque cada vez más brutal e independiente ha alarmado a la gente dentro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la agencia principal responsable de aplicar las políticas fronterizas del gobernador. Varios oficiales de Texas han presentado quejas internas y expresado su oposición.

La realidad de esas tácticas en un área de la frontera, alrededor de la pequeña ciudad de Eagle Pass, fue detallada en un correo electrónico por un médico de la policía estatal, quien describió a migrantes exhaustos siendo cortados con alambre de púas, un adolescente rompiéndose una pierna para escapar del barreras y oficiales a los que se les ordena retener el agua de los migrantes que luchan en el calor peligroso. Las acciones descritas en el correo electrónico generaron una amplia condena de los demócratas de Texas en el Congreso y de la Casa Blanca después de que The Houston Chronicle informara sobre el correo electrónico.

“Si son ciertos, es abominable, es despreciable, es peligroso”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, refiriéndose a los informes. “Estamos hablando de los valores fundamentales de lo que somos como país”. El Departamento de Justicia dijo ayer, miércoles, que estaba evaluando la situación.

Pero las objeciones dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas se extendieron mucho más allá de un solo médico: al menos otros tres oficiales que trabajan en Eagle Pass, un punto de llegada principal para los inmigrantes que cruzan ilegalmente, han expresado su indignación y sus dudas a los superiores sobre el acciones que han visto, según correspondencia interna y entrevistas con funcionarios estatales informados sobre la respuesta fronteriza.

Y no fueron solo los oficiales los que describieron la dureza de las nuevas tácticas. En varias entrevistas con The New York Times en Eagle Pass, a unas dos horas al suroeste de San Antonio, los migrantes que curaban sus heridas dijeron que se habían encontrado con falanges de agentes a lo largo de los bancos de Estados Unidos que recientemente estaban erizados de alambre de púas, algunos de ellos bajo el agua.

“Seguían gritándonos: ‘¡Regresen, regresen!'”, dijo Reyna Gloria Domínguez, de 42 años, quien llegó a Eagle Pass desde Honduras en silla de ruedas. “Dijimos: 'No podemos'. Mi hijo les dijo: 'Ella necesita ayuda. Está herida’”.

Escenas similares se han estado desarrollando en otros lugares a lo largo de la frontera, incluso en la ciudad de Brownsville, Texas, cerca de la desembocadura del Río Bravo, donde los policías estatales han estado haciendo guardia en los puntos de cruce detrás de dos capas de alambre de púas.