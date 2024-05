Las insólitas mujeres que luchan por el derecho al aborto

Nueva York.- Durante algún tiempo, muchas mujeres que tuvieron abortos debido a diagnósticos catastróficos sobre el feto contaban sus historias sólo de manera privada.

Lamentando los embarazos que deseaban y temiendo el estigma del aborto, buscaban un consuelo secreto en comunidades en línea que se identificaban por la manera en que muchos médicos han descrito el procedimiento --- TFMR o sea “terminación del embarazo por razones médicas”.

Dos años después que la Suprema Corte anuló el caso Roe contra Wade, su dolor se ha convertido en enojo por las nuevas prohibiciones del aborto en todo el país.

Aunque esas mujeres representan una fracción de los abortos en Estados Unidos, han surgido como las voces más poderosas en el debate después del caso Roe, pronunciándose contra las prohibiciones con sus relatos de haber sido forzadas a cruzar las líneas estatales y sentirse como criminales en busca de atención médica.

Muchas de esas mujeres al principio se oponían al aborto, pero cuando cambiaron de parecer, han modificado la manera en que los estadounidenses hablan de ese tema.

Al dejar la angustia privada para mostrar un enojo público, también han ayudado a cambiar la opinión pública para que haya más apoyo para el aborto.

“Después de pasar por todo eso, me pregunté ¿por qué no ser el vivo ejemplo del derecho al aborto?”, comentó Riata Little Walker, quien viajó desde su casa en Casper Wyoming, para que le practicaran un aborto en Colorado a las 22 semanas de gestación, después que los médicos diagnosticaron con Síndrome de Down y un defecto en el corazón a su feto, y le dijeron que requeriría de una cirugía y posteriormente de un trasplante si sobrevivía después de nacer.

Aunque la mayoría de las prohibiciones permiten que se practiquen abortos para salvar la vida o salud de la mujer embarazada, a pocas mujeres les han autorizado esas excepciones y sólo un grupo de prohibiciones permite abortos cuando hay anomalías fetales.

Eso provoca que esos casos sean complicados para los médicos, legisladores y para las mismas mujeres: ¿Qué requisitos se deben cumplir para que haya una razón médica?

Las mujeres que han levantado la voz dicen que sus experiencias les permiten creer que la ley no puede y no debe solucionar esos casos médicos complejos y variados.