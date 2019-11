Las grandes mentiras de los republicanos acerca de Trump y Rusia

Estados Unidos— Hay dos grandes mentiras que Donald Trump y sus aduladores han usado, a través de una repetición agresiva y ampulosa, para influir en el debate público acerca del juicio político y acerca de la legitimidad de Trump de una manera más amplia.

La primera gran mentira es que “la gente” eligió a Trump y que la provisión constitucional sobre el juicio político podría invalidar su opción. De hecho, Trump es presidente sólo porque la provisión constitucional invalidó la opción de los estadounidenses.

Trump perdió el voto popular y pudo haber perdido el Colegio Electoral sin la interferencia rusa, por lo que muchos demócratas y críticos han sido acosados por aceptar la ficción de que él tiene una legitimidad democrática y no sólo constitucional.

La segunda gran mentira es que Rusia no ayudó a elegir a Trump, y que el presidente ha sido absuelto de la colusión. Es verdad que el reporte de Robert Mueller, el ex fiscal especial, no encontró suficiente evidencia para demostrar una conspiración criminal entre la campaña de Trump y los rusos.

Sin embargo, el reporte Mueller encontró evidencia abundante de que la campaña buscó la ayuda de Rusia, se benefició de su colaboración y obstruyó la investigación del FBI sobre las acciones de Rusia.

Si la vida pública de Estados Unidos no hubiera sido completamente deformada por los ataques de mentiras oficiales, propaganda de la derecha y el inmutable muro de mala fe republicana, el reporte Mueller hubiera dado por terminada la presidencia minoritaria de Trump.