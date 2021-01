Las cosas empeorarán, advirtió Fauci

Associated Press / Personas llegan al Jackson Memorial Hospital para recibir la vacuna Covid-19 en Miami

The New York Times

Nueva York— El jueves comenzó con una advertencia y pronto se confirmó.

"Creemos que las cosas empeorarán a medida que entramos en enero", dijo el doctor Anthony S. Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, en una entrevista de radio al comienzo del día.

No pasó mucho tiempo hasta que se demostró que tenía razón: las cosas empeoraron de inmediato.

Por segundo día consecutivo, Estados Unidos estableció un récord de muertes diarias reportadas: al menos 4 mil 111. Y los funcionarios de salud pública también registraron un nuevo récord de casos diario: al menos 280 mil 028 nuevas infecciones.

Las cifras fueron un recordatorio incómodo de que, si bien muchos estadounidenses estaban obsesionados con los acontecimientos políticos que azotaban a Washington, la pandemia no había dejado de causar estragos en todo el país.

Con esperanzas impulsadas por la llegada de una vacuna y luego atenuadas por las demoras en su implementación, el doctor Fauci instó a los estadounidenses a ser pacientes. En su entrevista con NPR, dijo que cualquier programa de tan gran escala chocaría con obstáculos. Y el calendario de vacaciones del lanzamiento puede haber aumentado los retrasos, dijo.

“Creo que sería justo observar lo que sucede en las próximas dos semanas”, dijo el doctor Fauci. "Si no nos ponemos al día con el objetivo original, entonces realmente necesitamos hacer algunos cambios sobre lo que estamos haciendo".

El doctor Francis S. Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, también dijo que no era sorprendente que la campaña de vacunas hubiera tenido un comienzo "difícil".

"Eso es mucha logística", dijo a The Washington Post. "Así que tal vez no deberíamos sorprendernos demasiado de que no haya ido como un reloj".

Y, de hecho, después de un comienzo rezagado, las vacunas comenzaron a acelerarse.

En la tercera semana de la campaña, se informó que más personas recibieron sus inyecciones iniciales que en las dos primeras semanas combinadas. El recuento del gobierno aumentó en 470 mil de martes a miércoles, y luego en otros 612 mil de miércoles a jueves.