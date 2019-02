Las 11 mayores revelaciones del juicio a 'El Chapo'

New York.- Tras 11 semanas de proceso, el lunes empezará a deliberar el jurado en el caso de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano conocido como “el Chapo”. Estas son las revelaciones más importantes, según publicó The New York Times.

La corrupción en México es peor de que se pensaba

Durante el juicio, se implicó en sobordos a casi todos los niveles del gobierno mexicano, incluyendo la Presidencia. Los testigos mencionaron al expresidente Enrique Peña Nieto, el funcionario de seguridad de mayor nivel del presidente Andrés Manuel López Obrador y al exscretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

A los narcotraficantes les encanta la cirugía plástica

Al parecer para los narcotraficantes hacerse demasiadas cirugías plásticas es una regla no escrita. Algunos de los que se sometieron a intervenciones, se dijo, fueron “el Señor de los Cielos” Amado Carrillo Fuentes, Tirso Martínez Sánchez y Juan Carlos Ramírez Abadía.

El Chapo estaba paranoide

De acuerdo con testigos, El Chapo invertía mucho en equipo para intervenir teléfonos y espiar, llegando en los años 80 a obsesionarse con las comunicaciones seguras. Empezó a grabar las llamadas de su esposa, sus amantes, colaboradores y enemigos.

La paranoia de El Chapo condujo a su caída

El gobierno de Estados Unidos empleó los sistemas de espionaje de El Chapo en contra de él. Christian Rodríguez, el colombiano que le actualizó el sistema de tecnología, aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses. Rodríguez entregaba las llamadas y los mensajes de texto del sistema encriptado.

El Gobierno estaba escuchando

La fiscalía armó su causa a partir de investigaciones de intercepciones telefónicas. Además del sistema de Rodríguez, los fiscales también usaron conversaciones recolectadas por las autoridades de Colombia y de la República Dominicana, así como una de Investigaciones de Seguridad Interna.

El alcance mundial del cártel de Sinaloa

Como cualquier buen negocio, el cártel de Sinaloa se volvió global, abarcando mucho más allá dela frontera entre Estados Unidos y México hasta Colombia, Ecuador, Panamá, Belice, Honduras, Canadá, Tailandia y China.

Participó mucha gente

En el caso se necesitó la cooperación de varias corporaciones policiacas estadounidenses y extranjeras, pero también hizo falta dejar fuera de la mayoría de las pláticas a algunas autoridades mexicanas.

No atestiguó un solo funcionario mexicano de seguridad debido al alto nivel de corrupción en México.

Lo que quería hacer era dirigir

A El Chapo le encantan los reflectores. Quiso dirigir una película, y después intentó hacer otra con la actriz Kate del Castillo. Durante el juicio, estaba feliz por ver al actor que lo interpreta en la serie de Netflix “Narcos: México”, Alejandro Edda.

El cártel parecía ‘Game of Thrones’

El cártel no era una organización unida, sino una federación de facciones siempre cambiantes que constantemente estaba en guerra consigo misma. Con frecuencia las muertes de dirigentes y amigos cercanos desataban guerras que a su vez provocaban muertes y heridas de civiles y familiares inocentes en lugares públicos.

El cártel de Sinaloa movía muchas drogas

Las drogas de Guzmán entraban a México y después a Estados Unidos a través de barcos pesqueros y trenes, helicópteros y aviones, barcos semisumergibles y cisterna, cajas de zapatos y latas de chile.

El horroroso alegato que nunca se escuchó en el juzgado

En documentos desclasificados el viernes, un testigo aseguró que El Chapo violaba en forma rutinaria a adolescentes, prefiriendo a menores de 13 años a quienes consideraba “sus vitaminas”. Se le acusó asimismo de violar a una mujer que atestiguó en su contra durante el proceso.