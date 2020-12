Lanzan migrantes demanda por abuso ginecológico

Associated Press

Aproximadamente 40 mujeres inmigrantes que han estado detenidas en un centro de detención de Georgia han entablado una demanda colectiva en la que aseguran sufrieron abusos médicos al ser sometidas a procedimientos quirúrgicos innecesarios y sin su consentimiento, informó EFE.

La acción legal, interpuesta a última hora del lunes en un tribunal federal de Georgia, incluye los testimonios de más de 40 inmigrantes y que aluden a la "negligencia, el abuso y las represalias" que experimentaron mientras estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el Centro de Detención de Irwin.

Las mujeres presentaron testimonio bajo juramento ante el tribunal, "a pesar de los constantes intentos de ICE de silenciarlas, y revelan un patrón implacable de procedimientos médicos no consentidos, incluidas cirugías ginecológicas no deseadas y otras intervenciones médicas no consensuadas", según dijeron las organizaciones que representan a las demandantes.

En el documento de 160 páginas se nombra como acusados, entre otros, a Tony Pham, director interino de ICE; Chad F. Wolf, Secretario interino de Seguridad Nacional; William Barr, Fiscal general, y Mahendra Amin, el ginecólogo que atendía a las inmigrantes en la prisión de Irwin, en la remota localidad de Ocilla, en el sur de Georgia.