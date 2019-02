Lanzan demócratas 'Nuevo Acuerdo Verde'

Washington— La congresista demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y el senador por Massachusetts Ed Markey presentaron el jueves una propuesta denominada "Green New Deal" ("Nuevo Acuerdo Verde"), que busca transformar la economía y la sociedad de Estados Unidos en una década para combatir el cambio climático.

El ambicioso plan busca la transición del país a energía 100 por ciento limpia y renovable, al tiempo que garantiza empleos con un mejor salario, atención médica, vacaciones, vivienda adecuada, un sistema de jubilación, educación superior gratuita y comida saludable.

La propuesta movilizaría todos los aspectos de la sociedad estadounidense a una escala masiva para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero mientras crea prosperidad, según el documento de seis páginas presentado al Congreso.

El diario Washington Post informó que el plan encabezado por Ocasio-Cortez ya ha sido respaldado por al menos 60 demócratas en la cámara baja y por nueve en el Senado, pero también ha recibido apoyo de activistas e importantes grupos ambientalistas como Movimiento Sunrise, Sierra Club y Fondo de la Victoria Latina.

"El cambio climático y nuestros desafíos ambientales son una de las mayores amenazas para nuestra forma de vida. No solo como nación, sino como planeta", sostuvo Ocasio-Cortez en una conferencia de prensa afuera del Capitolio.

La joven estrella demócrata afirmó que la iniciativa es completa, reflexiva, compasiva y también extremadamente estratégica desde el punto de visto económico" y aunque reconoció que las propuestas son audaces, no se acercan a la magnitud del problema real que representa el cambio climático.

Para el plan son necesarias grandes medidas de transformación productiva que los republicanos ya han tachado de poco realistas. El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado el uso del carbón y la extracción de combustibles fósiles desde su llegada a la Casa Blanca.

Sin embargo, numerosos precandidatos presidenciales demócratas como Kamala Harris, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand o Cory Booker anunciaron su apoyo al New Green Deal, que supone una enmienda a la totalidad de la política medioambiental de del Presidente.

Y es que el Medio Ambiente será uno de los grandes asuntos de la agenda progresista de cara a las elecciones de 2020.