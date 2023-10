'La violencia armada debe ser vista como epidemia y emergencia de salud pública'

Associated Press Associated Press Associated Press

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar SANTA FE, N.M. - La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, defendió el martes su decisión de tratar la violencia armada como una epidemia de salud pública, citando estadísticas sobre las recientes incautaciones de armas de fuego, la reducción de los informes de disparos en el área metropolitana de Albuquerque y un aumento en las reservas de la cárcel, mientras espera un fallo judicial crucial en un esfuerzo de firma para suspender el derecho a portar armas en los parques públicos y zonas de recreo. La semana pasada, el gobernador prorrogó 30 días más, hasta principios de noviembre, una orden sanitaria de emergencia relativa a la violencia armada. Un juez federal ha bloqueado temporalmente las disposiciones que suspenden el derecho a portar armas en parques públicos, zonas de recreo y otras áreas donde los niños se recrean, estableciendo un plazo hasta el miércoles para un fallo sobre si se deben bloquear indefinidamente las restricciones mientras se resuelven varios recursos judiciales. Lujan Grisham compareció en la rueda de prensa junto a los secretarios del Gabinete no sólo de los departamentos de Seguridad Pública y Correccionales de Nuevo México, sino también de los servicios de bienestar infantil, salud pública y agencias de protección medioambiental que tienen órdenes de responder a los estragos de la violencia armada y las drogas. Ellos dieron a conocer un nuevo tablero de instrumentos del sitio web para las estadísticas relacionadas con la violencia armada en el área de Albuquerque. Funcionarios de la administración dijo que algunos de los nuevos esfuerzos para contener la violencia armada y las drogas no sería posible sin las órdenes de emergencia - como un mandato que amplió los servicios de salud del comportamiento de las principales aseguradoras médicas y la financiación de emergencia para las pruebas de aguas residuales para las drogas en las escuelas. "No descansaré hasta que no tengamos que hablar de (la violencia armada) como una epidemia y una emergencia de salud pública. Ese es el objetivo, y si cambiamos la tendencia y es sostenible", dijo Lujan Grisham. Luján Grisham se enfrenta a una reacción pública de los críticos de su orden de salud pública que describen sus disposiciones de restricción de armas como un asalto a los derechos constitucionales que permiten a una persona llevar un arma de fuego para defensa propia. El martes, la gobernadora dijo que tiene la responsabilidad de explorar las oportunidades de "espacios seguros" libres de armas en medio de un precedente judicial cambiante. "Esa es una cuestión que ahora se traslada a los tribunales", dijo Luján Grisham sobre su propuesta de restricciones de armas. "Necesito saber qué podemos y qué no podemos hacer para mantener seguros a los nuevos mexicanos". El enfrentamiento es uno de los muchos que se han producido a raíz de una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. el año pasado que amplía los derechos de armas, ya que los líderes de los estados de tendencia políticamente liberal exploran nuevas vías para las restricciones. Las órdenes de emergencia del gobernador también incluyen directivas para inspecciones mensuales de los comerciantes de armas de fuego en todo el estado, informes sobre las víctimas de disparos en los hospitales de Nuevo México y programas voluntarios de recompra de armas. La Secretaria de Correcciones, Alisha Tafoya Lucero, dijo que su agencia está tomando la custodia de 48 reclusos de alto mantenimiento del Centro de Detención Metropolitano del Condado de Bernalillo para liberar personal y ayudar a la zona a hacer frente a la delincuencia violenta. El secretario del Departamento de Medio Ambiente, James Kenney, dijo que el programa de pruebas de aguas residuales previsto tiene como objetivo identificar qué opioides, incluido el fentanilo, están presentes en las escuelas públicas, con 250 puntos de prueba en todo el estado, para informar a la respuesta del estado. PUBLICIDAD