La última oportunidad de proteger la elección del 2020

Estados Unidos— Dentro de un año, los estadounidenses se dirigirán a las urnas en lo que muchos creen que será la elección con más consecuencias. Lo harán en medio de un ambiente de interferencia extranjera en la elección, en la que los adversarios de nuestro país involucrados en operativos de una maligna influencia tienen la esperanza de lograr sus resultados deseados socavando la fe en nuestras instituciones democráticas.

Queda poco tiempo para asegurarnos que estemos mejor preparados para esos ataques. Ésa es la razón por la que el Congreso debe promulgar rápidamente un financiamiento para la seguridad en la elección, podría ser nuestra última oportunidad de aumentar nuestra defensa antes de que abran las urnas.

La interferencia extranjera en la elección es una certeza. El gobierno ruso intervino sistemáticamente en la elección presidencial del 2016 y los oficiales de inteligencia de Estados Unidos han advertido de más ingerencias en el 2020. Y Rusia no es la única preocupación.

El pasado mes de diciembre, la comunidad de inteligencia emitió un reporte declarando que Rusia, China e Irán trataron de interferir en las elecciones de medio término a través de “actividades para influir y campañas de mensajes”.

Justo la semana pasada, Facebook dio a conocer que removió tres redes de cuentas rusas relacionadas con la interferencia extranjera. A finales de octubre, la empresa también eliminó cuentas que originaron en Irán.

Esconder la cabeza en la arena ante la gravedad y el alcance del problema no cambiará el hecho de que Estados Unidos no está bien preparado para enfrentar las perversas amenazas electorales restando sólo un año para la importante elección presidencial.