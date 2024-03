La teoría del choque de cometas que no muere

En 2007, un grupo de investigadores, dirigido por un físico nuclear llamado Richard Firestone, anunció un descubrimiento asombroso. Según ellos, habían descubierto pruebas de que hace 12.900 años un cometa -o posiblemente toda una flota de cometas- chocó contra la Tierra y cambió el curso de la historia. Durante los dos millones y medio de años anteriores, en la época del Pleistoceno, el clima del planeta fluctuó entre períodos glaciares y cálidos períodos interglaciares. En esa época, la Tierra volvía a calentarse y las capas de hielo que cubrían gran parte de Norteamérica, Europa y Asia estaban en retirada. Mamuts, bisontes esteparios, caballos salvajes y otros enormes mamíferos seguían vagando por América, perseguidos por bandas de humanos que blandían lanzas con hojas de piedra estriadas. De repente, en algún lugar del Alto Medio Oeste, se produjo una explosión.

Al presentar sus afirmaciones en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores adoptaron el tono sobrio característico de este tipo de publicaciones. Pero en "El ciclo de las catástrofes cósmicas", un libro publicado casi al mismo tiempo, dos de los investigadores describieron la escena de forma más vívida. El impacto hizo temblar el suelo y resplandecer el cielo. Una lluvia de diminutas partículas fundidas se hundió en la carne e incendió los bosques. El hollín tapó el sol. El campo magnético de la Tierra se tambaleó y los seres vivos fueron bombardeados por los rayos cósmicos, confundiendo los sentidos de navegación de tortugas y marsopas, que encallaron en masa. Los pájaros caían en picado.

Lo más desastroso de todo fue que el impacto rompió el dique de hielo que contenía el lago Agassiz, una vasta extensión de agua de deshielo glaciar que se extendía por Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Wisconsin y Minnesota. El lago cayó en cascada en el océano Atlántico, donde el agua dulce se acumuló sobre el agua de mar, más densa, interrumpiendo la corriente de convección que transportaba agua caliente desde los trópicos hacia el norte. El hemisferio norte volvió a sumirse en un frío glacial.

Durante décadas, los científicos se han preguntado por la causa de este rápido cambio climático, marcado, entre otras cosas, por la reaparición de plantas de la tundra en los yacimientos fósiles del sur. Entre ellas, la flor silvestre Dryas integrifolia, que da nombre al período de 1.200 años: el Younger Dryas. He aquí una explicación: El impacto provocó el enfriamiento repentino, argumentó el equipo de Firestone, y contribuyó a la desaparición de los mamuts, los bisontes esteparios y otros grandes mamíferos del Pleistoceno, junto con las personas que los perseguían.

Más tarde, los investigadores afirmaron que el impacto del Younger Dryas provocó un giro hacia la agricultura en Eurasia y, con el tiempo, la civilización. Incluso podría haber influido, de forma sorprendente, en los contornos de nuestros actuales estados-nación. James Kennett, miembro del equipo de Firestone, me dijo que si el impacto no hubiera provocado la extinción de los caballos en las Américas, los nativos americanos seguramente los habrían domesticado y, por tanto, habrían presentado una oposición más formidable a los conquistadores europeos; tal vez incluso habrían sido conquistadores ellos mismos. "Así que toda la configuración de la cultura humana habría sido muy diferente", afirma.

A partir de este contrafáctico, podríamos imaginar que los pueblos de Europa llegaran a hablar un dialecto del lakota, el náhuatl o el yanomamo, que Siegfried y Roy actuaran con tigres dientes de sable y leones de las cavernas. Sin los efectos de la agricultura y la industria sobre el cambio climático, el mundo podría estar retrocediendo hacia una era glacial. En resumen, sin el impacto del Younger Dryas, casi todo sería diferente. "Nuestro modo de vida moderno tuvo su génesis", según los autores de "El ciclo de las catástrofes cósmicas", "en el estruendoso destello del choque de cometas".

Esta historia de origen cometario, con su mezcla de antiguos humanos, megafauna desaparecida y cataclismo global, se extendió rápidamente más allá de los confines de las revistas científicas. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la hipótesis del impacto del Younger Dryas. Ha sido objeto de otros dos libros y múltiples documentales, incluido uno producido por PBS NOVA. Joe Rogan ha discutido la hipótesis una docena de veces en su podcast, y proporcionó los fundamentos científicos de la exitosa serie de Netflix de 2022 "Ancient Apocalypse". Pero incluso mientras la hipótesis se abría camino en la imaginación del público, persistía una pregunta importante: ¿Había algo de cierto?

Muchos geólogos, astrónomos, arqueólogos, paleoecólogos y otros científicos con experiencia en la materia se mostraron inmediatamente escépticos y no tardaron en publicar sus propios estudios refutando al equipo de Firestone, que respondió con réplicas a las réplicas. Aunque el debate acalorado es típico de la ciencia, las idas y venidas se desviaron rápidamente de los límites habituales. En la actualidad, algunos defensores de la hipótesis del impacto insisten en que los escépticos constituyen una pequeña pero ruidosa minoría que trata desesperadamente de impedir la inevitable aceptación de la hipótesis como un hecho. Otros adoptan una visión más oscura, sugiriendo que la actual resistencia a la hipótesis es el resultado de un encubrimiento coordinado por la corriente científica dominante. Otros observadores ven en la obstinada persistencia de la hipótesis del impacto del Younger Dryas un eco de algunas tendencias inquietantes en el discurso público: una tendencia al tribalismo y la desconfianza, la aceptación conspirativa de conocimientos supuestamente prohibidos, los aparentes triunfos de la narrativa sobre la verdad.

William Topping, arqueólogo, estudiaba un yacimiento de la Península Superior de Michigan donde los antiguos norteamericanos extraían la materia prima para fabricar sus herramientas de piedra, cuando se encontró con un enigma a finales de la década de 1990: Las pruebas antropológicas y geológicas indicaban que la capa de tierra que contenía los antiguos artefactos databa de hace unos 12.900 años, justo antes del inicio del Younger Dryas. Pero la datación por radiocarbono sugería que la capa sólo tenía 2.900 años. Topping envió un correo electrónico sobre su problema a Richard Firestone, un experto en isótopos radiactivos que entonces trabajaba en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Firestone, que me dijo que siempre le habían interesado los proyectos paralelos, accedió a ayudar.

Su investigación avanzó lentamente al principio. Luego, a principios de la década de 2000, se unió a Firestone y Topping Allen West, que acababa de dejar su carrera como consultor geofísico para las industrias petrolera y minera. "Estaba jubilado y aburrido", dice West, así que "decidió escribir un libro". Un pequeño asteroide había sido noticia recientemente al pasar entre la Tierra y la Luna. Su agente literario le sugirió que escribiera un libro sobre el peligro de los impactos de asteroides. Después de que West encontrara un artículo que Firestone y Topping habían publicado sobre sus primeras investigaciones, escribió a Firestone y le propuso que unieran sus fuerzas.

La superficie del planeta es un amasijo de deposición y erosión, elevación y hundimiento, que tienden a borrar de la vista las pruebas incluso de los acontecimientos más importantes. El asteroide que se cree que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años, por ejemplo, sigue siendo evidente para nosotros principalmente como una fina capa de roca rica en iridio encontrada en todo el mundo y como una débil inscripción en el borde de la península de Yucatán, donde impactó. Las pruebas de una colisión mucho más temprana entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte, que los científicos creen que erosionó el material que se convirtió en la Luna, son aún más sutiles, derivadas de modelos orbitales y comparaciones químicas de rocas terrestres y lunares.

Firestone, Topping y West buscaron un conjunto de indicios igualmente tenues. Estaban especialmente interesados en las esferas metálicas -las llamadas microesférulas, cada una de ellas de una fracción de la anchura de un cabello humano- que Topping descubrió en abundancia en la cantera de Michigan y en otros yacimientos arqueológicos. Topping encontró pocas de estas esferas debajo de la capa de suelo con las fechas de radiocarbono erróneas, y pocas después. Pero el suelo anómalo, una capa rica en carbono que otros arqueólogos denominaron "alfombra negra", estaba lleno de ellas. El trío sospechó que los orbes eran el resultado de un impacto, que, pensaron, también podría haber reajustado las fechas de radiocarbono en el yacimiento de la cantera.

West comenzó a viajar por el país, visitando yacimientos arqueológicos que databan de principios del Younger Dryas. En muchos de los yacimientos que visitó, encontró la misma alfombra negra, que contenía los mismos tipos de microesférulas. Se puso en contacto con otros expertos, y algunos de ellos se unieron al esfuerzo. Ted Bunch, jefe de exobiología jubilado de la NASA y experto en meteoritos, fue uno de ellos. Otro era James Kennett, que trabajaba en la Universidad de California en Santa Bárbara y había ayudado a fundar el campo científico de la paleoceanografía. En 2000, fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias, "uno de los mayores honores que puede recibir un científico", según el sitio web de la academia. Kennett había estudiado el cambio climático del Younger Dryas durante décadas e incluso había barajado la posibilidad de que se debiera a un impacto cósmico. Cuando West se le acercó, Kennett dice: "Me agarré a esto inmediatamente".

El equipo, cada vez más numeroso, ejerció una especie de fuerza de gravedad que atrajo a otros científicos: arqueólogos, especialistas en impactos, químicos, geólogos y un explorador polar. Cada uno de ellos era experto en reconocer e interpretar distintos tipos de pruebas científicas. Dirigido por Firestone, West y Kennett, el grupo elaboró su hipótesis del mismo modo que los contratistas construyen una casa: albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas y yeseros desempeñan papeles distintos pero complementarios. El resultado fue una hipótesis de gran alcance pero que, paradójicamente, según West, estaba fuera del alcance de cualquier científico.

En 2007, el equipo estaba listo para publicar su trabajo. En Proceedings of the National Academy of Sciences, Firestone, Topping, West, Kennett y 22 coautores expusieron las pruebas obtenidas en 25 yacimientos dispersos por Norteamérica. Junto con las microesférulas magnéticas y de carbono, habían descubierto gránulos con concentraciones inusuales de iridio, trozos de carbono vidrioso que contenían "nanodiamantes" y "fullerenos con helio ET". En conjunto, estos indicadores eran un claro indicio de impacto extraterrestre, argumentaron. Cada uno de ellos alcanzó su máxima concentración en la estera negra, que a su vez resultó tener una antigüedad de 12.900 años, el inicio del Younger Dryas.

En una conferencia de prensa que varios miembros del equipo de investigación del impacto del Younger Dryas dieron justo antes de que la revista publicara su estudio, Kennett pareció anticipar parte del debate que se avecinaba. "Creo que va a ser muy difícil para los escépticos -y habrá muchos escépticos al respecto, como debe ser, es un gran descubrimiento- que haya habido un impacto de esta proporción", dijo. "Va a ser muy difícil para los escépticos aceptar esta gama de pruebas".

Cuando se publicó el artículo, Jacquelyn Gill estaba trabajando en su tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin, Madison, estudiando las poblaciones de mamíferos del Pleistoceno del Alto Medio Oeste a través de indicadores indirectos de polen antiguo, carbón vegetal y esporas de hongos. La hipótesis del impacto coincidía casi perfectamente con sus investigaciones. "Hablan de fuego, hablan de vegetación, hablan de megafauna", explica, todo ello centrado en los Grandes Lagos. Pero Gill, ahora paleoecóloga en la Universidad de Maine, tenía sus dudas. La hipótesis dependía de la sincronicidad, de que todas las líneas de evidencia se alinearan perfectamente hace 12.900 años y apuntaran a un acontecimiento repentino y desastroso. Gill pensaba que el equipo de Firestone había exagerado considerablemente esta alineación, al menos en lo que respecta a los supuestos efectos ecológicos del impacto. En los núcleos lacustres del Younger Dryas que estaba estudiando, no había ningún pico abrupto de carbón que sugiriera incendios catastróficos. Las pruebas de polen indicaban cambios en la vegetación coherentes con un clima que se enfriaba rápidamente, no con un impacto. Los fósiles de huesos y las esporas de hongos que habitan en el estiércol sugerían que muchos grandes mamíferos ya estaban en declive o incluso extinguidos miles de años antes del inicio del Younger Dryas; muchos otros perduraron mucho tiempo después. "Nada de esto cuadra", dice Gill que pensó.

Otros científicos llegaron a conclusiones similares. Un grupo de investigadores informó de que no había encontrado los nanodiamantes descritos por el equipo de Firestone. Otro grupo no descubrió indicios de un incendio en todo el continente que coincidiera con el inicio del Younger Dryas, ni siquiera un grado único de combustión en esa época. Otro grupo más anunció que, tras una exhaustiva búsqueda de microesférulas y otros proxies, era "incapaz de reproducir ningún resultado del estudio de Firestone et al." y no encontraba "ningún apoyo al impacto extraterrestre del Younger Dryas." Un artículo de revisión publicado en febrero de 2011 resumía estos esfuerzos: Los científicos externos habían sido incapaces de reproducir siete de las 12 líneas de evidencia originales del equipo de Firestone a favor de un impacto; las otras cinco líneas de evidencia resultaban de procesos geológicos terrestres ordinarios. El artículo se titulaba "La hipótesis del impacto en el Younger Dryas: Un réquiem".

Al tratar de replicar los hallazgos del equipo de Firestone, los escépticos se percataron de numerosos detalles extraños que parecían rondar la hipótesis. Estaba, por ejemplo, "El ciclo de las catástrofes cósmicas", que salió justo antes del estudio de Proceedings of the National Academy of Sciences. La editorial del libro era una división de Inner Traditions, que, según su página web, está "dedicada exclusivamente a los temas de espiritualidad, ocultismo, misterios antiguos, nueva ciencia, salud holística y medicina natural." El libro, escrito por West y Firestone, intercala un relato sin aliento de su trabajo con las "historias asombrosamente similares" de inundaciones y conflagraciones celestiales de docenas de culturas antiguas, incluido el cuento de la "Estrella Trepadora de Larga Cola", atribuido a los ojibwa. "Claramente no era un libro de ciencia", dice Jennifer Marlon, paleoecóloga de Yale que leyó el libro poco después de ver el estudio de PNAS. "Simplemente pensé: Bueno, esto es una tontería".