La sombría ceremonia del 11 de septiembre atrae a los dolientes a la zona cero

Los dolientes se reunieron en duelo en el Bajo Manhattan este lunes, abrazándose y luchando por contener las lágrimas mientras recordaban a sus seres queridos que murieron el 11 de septiembre de 2001. Los asistentes a la ceremonia de conmemoración del aniversario 22 del peor ataque terrorista en suelo estadounidense se sentaron en sillas plegables y se apoyaron en los árboles mientras la música de flauta llenaba el aire y los familiares de los fallecidos leían sus nombres en voz alta, un ritual que prácticamente no ha cambiado durante más de dos décadas. Algunos llevaban camisetas adornadas con fotografías de sus seres queridos fallecidos, mientras que otros portaban carteles o fotografías enmarcadas. Muchos trajeron flores y banderas. A las familias se unieron varios políticos notables, incluida la vicepresidenta Kamala Harris; los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand de Nueva York; la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York; Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York; y Bill de Blasio y Michael Bloomberg, los dos predecesores más inmediatos de Adams. El gobernador Ron DeSantis de Florida, que se postula para la nominación presidencial republicana, también hizo una breve aparición. Adams, que era teniente de policía en el momento de los ataques, dijo a CBS News en una entrevista que había ido a la zona cero ese día y quedó impresionado por la "espeluznante quietud". "Lo mejor de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos no fue lo que pasó el 11 de septiembre, sino lo que pasó el 12 de septiembre", dijo. "Nos levantamos, los profesores enseñaron, los constructores construyeron y seguimos demostrando que no íbamos a doblarnos ni a rompernos". Para Seaver y Sloane Lipshie, hermanas cuyo tío John J. Tippington II fue un bombero muerto en los ataques, el 11 de septiembre es un día que pasan en su estación de bomberos o en la zona cero. Seaver Lipshie, que ahora tiene 26 años, tenía solo cuatro años el día que murió su tío, y su hermana mayor, Sloane, que ahora tiene 28 años, tenía solo seis. Ambas estuvieron en la ceremonia apoyando a su madre, Maureen Tippington Lipshie, quien era uno de los miembros de la familia que leía los nombres, incluido el de su hermano. Ella era una enfermera que instaló un puesto de primeros auxilios en la zona cero. El aniversario es "nuevamente traumatizante" para la familia cada año, dijo Sloane Lipshie. "El resto del año, por supuesto, piensas en ello de vez en cuando", dijo. "Pero es difícil ver sufrir a mi mamá. Para ella nunca cambió". Veintidós años después, el número de trabajadores de emergencia del Departamento de Bomberos de Nueva York que murieron por enfermedades relacionadas con los ataques casi supera el número de bomberos que murieron en el cumplimiento de su deber ese día. Según la Asociación de Bomberos Uniformados, 341 bomberos, paramédicos y otros empleados del Departamento de Bomberos han muerto a causa de cánceres y otras enfermedades relacionadas con el polvo tóxico en la zona cero. El número de bomberos que murieron el 11 de septiembre fue de 343.