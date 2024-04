'La Roca' da la espalda a Biden; no lo apoyará en elecciones

A pesar de que Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, respaldó a Joe Biden hace cuatro años cuando se disputaba la Presidencia de EU, ahora el actor reveló que en las próximas elecciones no apoyará al demócrata.

En una entrevista con Fox News, la estrella de Rápidos y Furiosos comentó que no dará su apoyo a la reelección del actual Mandatario porque no está contento en cómo está Estados Unidos actualmente y cree que se pueden hacer cosas mejores.

"¿Voy a hacer eso de nuevo este año? Esa respuesta es no. Ahora me doy cuenta de que, de cara a estas elecciones, no haré eso.

"¿Estoy contento con el estado de Estados Unidos en este momento? Bueno, esa respuesta es no. ¿Creo que vamos a mejorar? Creo en eso, soy un tipo optimista. Y creo que podemos hacerlo mejor", dijo.

El actor aprovechó para decir que la razón por la que apoyó hace cuatro años a Biden fue porque consideró que era la mejor decisión dadas las circunstancias de Estados Unidos en ese momento.

"El respaldo que hice hace años con Biden fue lo que pensé que era la mejor decisión para mí en ese momento. Pensé en aquel entonces, cuando hablábamos: 'Oye, ya sabes, estoy en esta posición en la que tengo cierta influencia', y era mi trabajo entonces... ejercer mi influencia y compartir... a quién voy a respaldar", agregó.

Hace cuatro años, la cantante Taylor Swift también respaldó a Joe Biden en las elecciones, pero en esta ocasión no se ha pronunciado.