La policía dice que aún no hay explicación para el tiroteo en Odessa

Texas — Las autoridades dijeron el domingo que aún no podían explicar por qué un hombre con un arma estilo AR abrió fuego durante una parada de tráfico de rutina en el oeste de Texas para comenzar un aterrador ataque que abarcó un área 10 millas (16 kilómetros), y en el que murieron siete personas y otras 22 resultaron heridas.

El incidente terminó cuando los oficiales acribillaron al sospechoso afuera de un cine. Las autoridades identificaron al tirador como Seth Aaron Ator, de 36 años, originario de Odessa.

Los registros judiciales en línea muestran que Ator fue arrestado en el 2001 por un delito menor que no le habría impedido comprar armas de fuego de manera legal en Texas, aunque las autoridades no han dicho dónde fue que obtuvo su arma.Ator actuó solo y los investigadores federales creen que el tirador no tenía vínculos con ningún grupo terrorista nacional o internacional, según el agente especial del FBI Christopher Combs.