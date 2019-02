La polémica del anuario racial del gobernador de Virginia

Washington— Una página del anuario de la escuela de medicina del gobernador de Virginia, Ralph Northam, un demócrata, muestra una fotografía de dos personas, una con pintura negra en la cara —lo que en Estados Unidos llaman 'blackface'— y otra con una capucha y bata del Ku Klux Klan, reportó la cadena de noticias CNN.

Los demócratas de la Cámara de Virginia pidieron su renuncia.

La fotografía, que fue obtenida por WTKR, afiliada de CNN, aparece en el anuario de 1984 del Eastern Virginia Medical School y muestra a dos personas, una con 'blackface' y otra con la capucha y túnica blancas del KKK.

La foto fue reportada por primera vez por el sitio web conservador Big League Politics.

La foto aparece encima de la cita del anuario de Northam: “Hay más borrachos viejos que doctores en este mundo, así que creo que tomaré otra cerveza”.

Northam admite que estaba en la foto del anuario racialmente ofensiva, y se disculpó.

En un comunicado, el gobernador Northam dijo: “Lamento profundamente la decisión que tomé para aparecer como lo hice en esta foto y por el daño que esa decisión causó en ese momento”.

Dijo: “Reconozco que tomará tiempo y un esfuerzo serio para curar el daño que esta conducta ha causado. Estoy listo para hacer ese importante trabajo. El primer paso es ofrecer mi más sincera disculpa y declarar mi compromiso absoluto de cumplir con las expectativas que los virginianos me dieron cuando me eligieron para ser su gobernador”.

Luego, en la noche, Northam dijo: “A mis conciudadanos de Virginia. Hace unas horas emití un comunicado en el que me disculpé por mi comportamiento en el pasado, conducta que está muy lejos del estándar que ustedes fijaron para mí cuando me eligieron para ser su gobernador. Creo que ustedes se merecen que les hable directamente. Esa foto y la actitud ofensiva y racista que representa, no refleja la persona que soy hoy, ni la manera en que me he comportado como soldado, médico, y como servidor público. Lo siento profundamente. No puedo cambiar las decisiones que tomé, ni puedo deshacer el daño que mi comportamiento causó, en ese momento y hoy. Pero acepto la responsabilidad por mis actos del pasado, y estoy listo para trabajar duro para recuperar su confianza”.

Primero, en una pérdida de apoyo muy observada e importante, el Comité Legislativo de Negros de Virginia le pidió pedido la renuncia del gobernador Ralph Northam.

En una declaración, el grupo dijo: “Acabamos de terminar de reunirnos con el Gobernador. Apreciamos plenamente todo lo que él ha contribuido a nuestro Commonwealth. Pero dado lo que se reveló hoy, está claro que ya no puede servir efectivamente como gobernador. Es hora de que renuncie para que Virginia pueda comenzar el proceso de curación”.

Luego en la noche del viernes perdió el apoyo de toda la bancada demócrata de la Cámara de Virginia: pidieron su renuncia.