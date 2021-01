La pesadilla de Biden podría ser China

The New York Times

Lo primero que hay que decir es que una guerra con China probablemente no sucederá.

Pero si es así, podría empezar en un oscuro lugar del que pocos han escuchado, como las Islas Pratas o Kinmen. Ambas están controladas por Taiwán pero están más cerca de China, y algunos chinos y estadounidenses están preocupados de que el presidente chino Xi Jinping pudiera invadir una isla o la otra para presionar a Taiwán.

O Xi Jinping podría enviar un submarino para cortar los cables que están debajo del mar que llevan el Internet a Taiwan, o podría impedir la entrega de petróleo a ese país, o podría ordenar un ciberataque a echar abajo el sistema bancario de Taiwán .

La mayoría de los expertos creen que tal ataque es probable, una invasión a Taiwán es menos probable, pero es considerablemente un riesgo mayor que lo que ha sido durante décadas. Y lo que empezaria con Pratas o Kinmen no terminaría allí: Estados Unidos podría tener más probabilidades de tener la más peligrosa confrontación con otro poder nuclear desde la crisis de misiles de Cuba.

Y mientras tratamos de calmar la “guerra” partidista en Washington, hay que trabajar más duro para impedir una guerra internacional en Asia. Los próximos años representan el riesgo más grande desde que empecé a cubrir las noticias de la relación entre Estados Unidos y China en los años 1980, en parte debido a que Xi es un bravucón confiado a quien le gusta tomar riesgos y cree que Estados Unidos va en picada.

“Creo que es improbable que haya una confrontación militar pero no la descartaría”, comentó Bonnie Glaser del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Eso me parece correcto para mí --- pero también me preocupa que estemos en un error. Pocos esperan que Xi se pelee con India en la frontera que comparten, como lo hizo varias veces durante el año pasado, y que Dios nos proteja si es implacablemente temerario hacia Taiwán y provoca una guerra con Estados Unidos.

El desafío de Biden será frenar a un líder chino que ha sido opresor en Hong Kong, partidario del genocidio en la región de Xinjiang, obstinado en el comercio, implacable con los derechos humanos y poco sincero en todo lo demás, y seguir cooperando con China en temas como el cambio climático, el fentanilo y Corea del Norte, que muchos expertos esperan que reanude el lanzamiento de misiles en este año. Además de que no tenemos una estrategia para China.