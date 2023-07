La muy privada vida de Melania Trump

The New York Times | A diferencia de sus predecesoras, no tiene planes para realizar un recorrido pronunciando discursos

Desde que salió de la Casa Blanca, el mundo de Melania Trump se ha achicado, como a ella le gusta. Encerrada detrás de las puertas de sus tres casas, ella se apega a un pequeño círculo --- su hijo, sus ancianos padres y un grupo de antiguos amigos. Visita a sus estilistas, consulta con Hervé Pierre, su estilista de hace tiempo y en algunas ocasiones se reúne con su esposo para cenar los viernes por la noche en sus clubes. Pero su más ardiente deseo es una ocupación personal: ayudar a su hijo Barron de 17 años, con sus investigaciones universitarias. Lo que no ha hecho, a pesar de las invitaciones de su esposo es aparecer en la campaña. Tampoco ha estado a su lado en las comparecencias ante la corte. Así son los días de Melania Trump, ex primera dama y actual esposa de una de las figuras más divisivas de la vida pública estadounidense. A diferencia de sus predecesoras, no tiene planes para realizar un recorrido pronunciando discursos, publicar un libro o una importante expansión de sus obras de caridad, la mayoría de las cuales, según dicen personas cercanas, no son totalmente visibles al público. En su vida posterior a la presidencia, la Sra. Trump desea lo que no pudo tener en la Casa Blanca: la sensación de privacidad. Esos esfuerzos por retirarse de la vida pública han sido obstaculizados por su esposo, quien la ha convertido nuevamente en la esposa de un candidato. Mientras Donald J. Trump enfrenta una posible tercera acusación penal, ella ha permanecido en silencio acerca de su creciente peligro legal. Aunque apoya la candidatura presidencial de su esposo, la Sra. Trump no ha aparecido en los recorridos desde que Trump anunció su campaña en noviembre y no dijo una palabra en público acerca de eso hasta el mes de mayo, cuando lo apoyó en una entrevista con Fox News Digital. "Él tiene mi apoyo y deseamos restaurar la esperanza para el futuro y liderar Estados Unidos con amor y fortaleza", dijo. La Sra. Trump se mantiene en contacto amistoso con un pequeño grupo de personas del tiempo que pasó en la Casa Blanca, incluyendo a la diseñadora Rachel Roy y Hilary Geary Ross, prominente figura de la televisión de Palm Beach y esposa de Wilbur L. Ross, el ex secretario de Comercio del presidente. Es especialmente cercana a sus padres, quienes tienen un apartamento en la Torre Trump en Manhattan y han sido vistos en eventos de Trump en Mar-a-Lago, el club y residencia privada de los Trump.