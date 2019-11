La manera en que un empleado de Facebook ayudó a ganar a Trump

Después de la elección del 2016, funcionarios del Partido Republicano le dieron el crédito a Facebook Inc., por ayudarle a Donald Trump a ganar la Casa Blanca. Un funcionario de alto rango destacó la colaboración de un empleado de Facebook de 28 años con la campaña de Trump y lo catalogó como “El Jugador Más Valioso”.

Ahora, ese jugador clave está trabajando para el otro bando --- a medida que se intensifica el debate nacional sobre el papel de Facebook en la política.

James Barnes dejó de trabajar en Facebook en esta primavera, y dijo que ahora se dedica a usar las estrategias de anuncios digitales que empleó a favor de la campaña de Trump para sacarlo de la Casa Blanca en el 2020.

Barnes, quien durante toda su vida ha sido republicano, se registró como demócrata y recientemente empezó a trabajar con una organización progresista no lucrativa llamada Acronym, en la que el ex encargado de la campaña de Obama, David Plouffe, forma parte del consejo.

En una serie de entrevistas en las tres últimas semanas, Barnes comentó cómo ayudó a impulsar la campaña de Trump con algunas de las herramientas y productos más poderosos de Facebook para que ampliara su alcance.

Habló acerca de la presión que sintió detrás de bambalinas, tanto de la campaña de Trump como de algunos colegas de Facebook.

Su relato arroja nueva luz sobre el papel que jugó Facebook en la campaña de Trump y lo que los demócratas están tratando de aprender de cara a la próxima elección presidencial.

Barnes comentó que sigue apoyando la misión que tiene Facebook pero que no se siente bien con la influencia que la empresa ha tenido en el discurso político.