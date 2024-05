La manera en que Biden y Trump intentarán ganar el debate

The New York Times | El ex presidente Donald J. Trump, a la izquierda, y el presidente Biden durante su primer debate presidencial en septiembre de 2020

Nueva York.- Kevin Madden, un estratega que colaboró en las campañas de Mitt Romney en el 2018 y 2012 para presidente, es uno de los que están sorprendidos de que vaya a haber debates presidenciales en este año. Los riesgos, dijo, parece que superan las recompensas para el presidente Biden y el ex presidente Donald J. Trump. Aunque al parecer, los candidatos no están de acuerdo con eso. El miércoles, Biden anunció que participará en los dos debates, bajo términos no tradicionales, Trump rápidamente se anotó y CNN y ABC News confirmaron que serán los que los transmitan el 27 de junio y 10 de septiembre. Desde hace tiempo, ha habido una polémica sobre qué tanto influencian los debates las elecciones, y no se sabe si son decisivos. Tomando en cuenta lo cerrado que podría ser la elección en este año y con un terreno de juego tan estrecho que habrá en este año --- unos cuantos cientos de miles de votantes en siete estados --- cualquier cosa podría ser decisiva. Varios estrategas políticos veteranos, tanto demócratas como republicanos, ofrecieron su punto de vista este jueves sobre cuáles deberán ser los objetivos de Biden y Trump. Biden debe optar por mostrarse como una opción y no como un referéndum, ya que un presidente impopular como lo es Biden no le iría bien en una elección de referéndum. Los debates serán una de las oportunidades más importantes para Joe Biden para contrastar y sacudirse la idea de una elección de referéndum, dijo Tim Hogan, estratega demócrata de Hillary Clinton en el 2016. "El tener a Trump en el escenario hablando cosas sin sentido es la mejor manera de recordarle a los votantes que no deberán poner de nuevo a esa persona peligrosa en la Casa Blanca. Es la mejor manera de deshacerse de la amnesia nostálgica del mandato de Trump". Los mejores temas para Biden serán mostrar contrastes en la democracia, derecho al aborto y el llamado de venganza de Trump contra sus contrincantes políticos. Trump deberá enfocarse en la economía, ya que esa es la principal debilidad de Biden. Aunque la inflación disminuyó de su pico en el 2022 y el crecimiento laboral y el mercado de valores son sólidos, muchos votantes siguen insatisfechos con el desempeño económico de Biden. Trump deberá enfatizar los números, las tasas de inflación y datos específicos como los precios de la vivienda, alimentos y gasolina. Y también en el número de cruces fronterizos.