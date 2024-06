La línea más dura de Trump sobre la inmigración parece resonar

El expresidente Donald J. Trump ha descrito sus planes para expulsar del país a un gran número de inmigrantes no autorizados si es elegido para un segundo mandato citando las deportaciones masivas bajo el mandato del presidente Dwight D. Eisenhower en la década de 1950.

En aquella iniciativa, los agentes federales y las fuerzas del orden utilizaron técnicas militares como barridos, redadas y puestos de control de vigilancia -así como una forma contundente de elaboración de perfiles raciales- para acorralar a los indocumentados y cargarlos en autobuses y barcos. Hasta 1,3 millones de personas fueron expulsadas, en su mayoría trabajadores mexicanos y mexicano-americanos, algunos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. Un factor crítico de la iniciativa -llamada Operación Espalda Mojada, por el insulto racial- fue el intenso sentimiento antiinmigración. Los funcionarios de la época utilizaron ese sentimiento para justificar las separaciones familiares y las condiciones de detención hacinadas e insalubres, prácticas que la administración Trump desplegaría décadas más tarde en su propia aplicación de la ley de inmigración.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024, algunos grupos de defensa de los derechos de los latinos y de los inmigrantes están haciendo sonar la alarma de que las tácticas de Trump podrían suponer la repetición de un sórdido capítulo de la historia estadounidense. Pero las últimas encuestas muestran que la postura de Trump sobre la inmigración parece tener eco. Alrededor de la mitad de los estadounidenses han dicho que apoyarían las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, según una encuesta de CNN realizada por la empresa de investigación SSRS en enero.

Las autoridades han registrado cifras récord de detenciones de inmigrantes en la frontera sur durante tres años consecutivos, incluyendo 2,4 millones de detenciones en el año fiscal que terminó en septiembre de 2023. Aunque las cifras han descendido bruscamente en los últimos meses, la inmigración sigue siendo un albatros para el presidente Biden: incluso algunos alcaldes demócratas se han quejado de que necesitan ayuda del gobierno federal para hacer frente a las poblaciones de inmigrantes en sus ciudades.

Las opiniones de los estadounidenses sobre la inmigración son complejas y cambian constantemente. He aquí una instantánea de la situación actual de las actitudes públicas en materia de inmigración.

El apoyo público a una mayor inmigración ha disminuido tras aumentar con Trump.

El enfoque restrictivo del Sr. Trump hacia la inmigración, tanto legal como ilegal, ayudó a empujar a los estadounidenses de diversas tendencias políticas a apoyar políticas más permisivas.

Durante su primer mandato, Trump redujo las posibilidades de asilo, el número de visados y de admisiones de refugiados y prohibió viajar a personas de varios países, la mayoría de mayoría musulmana. Su administración retiró las protecciones a los inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños y separó a las familias migrantes en la frontera sur.

Cuando dejó la Casa Blanca, por primera vez en seis décadas de encuestas Gallup, más estadounidenses estaban a favor de aumentar la inmigración.

Sin embargo, encuestas más recientes de Gallup y otros organismos han revelado que el número de personas que creen que la inmigración es beneficiosa para la cultura y el crecimiento económico del país ha ido disminuyendo lentamente desde su máximo reciente. Una pequeña pero creciente minoría de estadounidenses está cada vez más preocupada por su impacto en las drogas, la delincuencia, los impuestos y la identidad nacional.

El expresidente Donald J. Trump ha vuelto a situar la política de inmigración en el centro de su campaña electoral.Credit...Meridith Kohut para The New York Times

Una encuesta abierta de Gallup publicada el 30 de abril reveló que, por tercer mes consecutivo, la mayoría de los estadounidenses citaron la inmigración como el problema más importante al que se enfrenta Estados Unidos. Ha sido el período más largo en el que este tema ha encabezado la lista en los 24 años de historia de la encuesta. Un sondeo de Gallup publicado el viernes mostraba que la inmigración había descendido al segundo puesto de la lista en mayo, aunque seguía ocupando un lugar elevado en comparación con los niveles históricos.

No es sólo la inmigración no autorizada la que causa consternación. Otra encuesta realizada en marzo por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que a los estadounidenses les preocupa más que los inmigrantes legales cometan delitos, aunque muchos estudios no han encontrado ninguna correlación entre inmigración y delincuencia, independientemente de si las personas entraron en el país legalmente o no.

En febrero, una encuesta nacional realizada por el New York Times y el Siena College mostró que el 49% de los votantes se mostraba a favor o en contra de dificultar la solicitud de asilo en Estados Unidos a los inmigrantes en la frontera sur, ligeramente más que el 43% que se oponía a ello.

Las opiniones de los estadounidenses sobre la inmigración se dividen en gran medida en líneas partidistas.

A medida que demócratas y republicanos se han ido distanciando en materia de inmigración, los republicanos son mucho más propensos a citar la inmigración como una de sus principales preocupaciones.

Un estudio realizado por Pew en febrero reveló que el 70% de los republicanos calificaban de "crisis" los problemas en la frontera sur, frente a sólo el 22% de los demócratas. Otra encuesta de Gallup del año pasado mostraba que el 73% de los republicanos quería que se redujera la inmigración. Por el contrario, sólo el 18% de los demócratas afirmaba querer lo mismo. Los republicanos también eran mucho más propensos a considerar que los inmigrantes empeoraban los valores sociales y morales del país, las oportunidades de empleo y los impuestos.

Aunque la nación ha experimentado oleadas de sentimiento antiinmigración desde su fundación, los estudiosos y abogados de la inmigración sitúan el surgimiento de la brecha moderna en la década de 1960. La aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 -que se vio influida por el movimiento de derechos civiles y pretendía abolir el sistema de cuotas de inmigrantes basado en la nacionalidad, la raza y la ascendencia- provocó un aumento de la inmigración procedente de países asiáticos, africanos y latinoamericanos. Puso en marcha los cambios demográficos nacionales contra los que se desarrolla hoy la disputa política.

Sin embargo, hay algunas áreas de acuerdo:

Durante años, una pluralidad de votantes estadounidenses dijeron que querían un compromiso de los legisladores: igual prioridad para proporcionar vías legales a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados en el país, así como seguridad fronteriza y medidas de aplicación de la ley más estrictas. Este fue el caso en las encuestas de Pew de 2010 a 2018.

Pero en los últimos años, la mayoría de los estadounidenses han llegado a ver la situación en la frontera como un problema, según el estudio de Pew de febrero. La mayoría de los estadounidenses -incluidas mayorías de republicanos y demócratas- han valorado negativamente la gestión de la inmigración por parte del Gobierno de Biden. Matt A. Barreto, encuestador demócrata que trabaja con la campaña de Biden, dijo que los sondeos no deben considerarse un reflejo del apoyo a propuestas como las deportaciones masivas, pero que reflejan la frustración por la inacción de Washington en este asunto. Los responsables de la campaña de Biden afirman que la administración ha intentado responder a ese sentimiento.

"El presidente Biden trabajó de buena fe con republicanos y demócratas para negociar un acuerdo que habría proporcionado recursos y personal adicionales para mejorar la seguridad fronteriza, ampliado las vías de inmigración legal y comenzado a arreglar nuestro sistema de inmigración roto", dijo Maca Casado, directora de medios hispanos de la campaña de Biden. Pero los republicanos bloquearon la legislación bipartidista dos veces, la primera después de que Trump se opusiera a ella.

A pesar del bloqueo en Washington, la encuesta de febrero de Pew también mostró que la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo en las políticas para hacer frente a la situación. Alrededor del 60 por ciento - incluyendo alrededor del 40 por ciento de los republicanos - cree que el aumento del número de jueces de inmigración y miembros del personal en la frontera mejoraría las cosas. Casi la misma proporción, alrededor del 56%, cree que la creación de más vías legales para que la gente venga a Estados Unidos también mejoraría las cosas.