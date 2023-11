La ley federal de EU requiere tomar una decisión: ¿Mariguana o armas?

Nueva York.- Para Vera Cooper, llegó el momento de comprar un arma. Esta mujer de más de 70 años se siente vulnerable, ya que vive sola.

Luego, llegó la alerta: el negocio de plomería de la que es dueña Cooper en Florida Panhandle tuvo que despedir a un trabajador y él irrumpió en la oficina, amenazándola con tomar venganza.

En una armería cercana, adquirió una pistola calibre .22 que “sintió bien en la mano”. Luego, llegó el problema.

Una pregunta en la transacción de armas de fuego que tenía que responder fue si era “una usuario ilegal” de mariguana o cualquier otra droga catalogada por el gobierno federal como una sustancia controlada.

Cooper está registrada en el programa de mariguana medicinal de Florida y depende de la droga para disminuir su dolor crónico en la rodilla y su falta de sueño.

Ella respondió la pregunta y le dijeron que mientras tuviera una tarjeta para adquirir mariguana, comprar un arma no era posible.

“Yo me hubiera sentido más segura con el arma”, dijo. Pero si no toma mariguana antes de dormir no puede hacerlo. Por lo que fue una decisión difícil.

Hay relativamente pocas limitaciones a nivel federal sobre quién es elegible para comprar o poseer un arma de fuego y municiones.

El sistema nacional de revisión de antecedentes busca problemas como una condena penal, problemas de salud mental, ser dados de baja deshonrosamente del ejército, estatus ilegal de inmigración o una orden de restricción por violencia doméstica.

Aun cuando un creciente número de estados han legalizado la mariguana, ya sea para uso recreativo o medicinal, participar en un sistema de mariguana médica del estado sigue siendo una barrera para tener un arma.

El tema va a ser una de las siguientes fronteras legales en el debate nacional sobre políticas de armas, mientras que a las cortes de todo el país se les pide que determinen si una restricción federal de hace tiempo sobre los usuarios de mariguana entra en conflicto con el derecho a poseer un arma que confiere la Segunda Enmienda.

La mariguana medicinal es legal en 38 estados, el Distrito de Columbia y cuatro territorios de Estados Unidos y más de 3.5 millones de personas están inscritas en los programas estatales para usarla para ayudar contra convulsiones, desorden de estrés post-traumático, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, dolor y otras enfermedades.

El número de usuarios medicinales es mucho más grande desde que varios estados, incluyendo California, no requieren un registro y dos docenas de estados también han legalizado la mariguana recreativa.

Sin embargo, la droga sigue siendo técnicamente ilegal de acuerdo a la ley federal, que la clasifica por no tener un uso médico aceptado.