La interacción cada vez más extraña entre Trump y el Banco Central

El Sistema de la Reserva Federal recortó este miércoles las tasas de interés, con el fin de resguardar la economía estadounidense contra el daño de “la incertidumbre comercial” y un lento mundo económico, como lo dijo Jerome Powell, el presidente del Banco Central, en una conferencia de prensa.

Sin embargo, los mercados se cayeron, ya que los inversionistas interpretaron sus comentarios como que la Reserva Federal no reducirá más las tasas en los próximos meses.

Luego, este jueves, el presidente Trump anunció una nueva ronda de tarifas del 10 por ciento sobre 300 billones de dólares de exportaciones de China, sugiriendo que la tregua comercial que inició a principios de este verano ya llegó a su fin.

Si retrocedemos un poco más en el tiempo, esa interacción entre diferentes aspectos de la política económica se convierte en algo más complicado.

También sugiere que el presidente y sus negociadores comerciales creen que no tienen protección en contra del riesgo y que las políticas comerciales no van a causar un daño duradero a la economía ni al mercado accionario.

Mientras que la Reserva Federal ha demostrado públicamente que considera adecuado reducir las tasas de interés para combatir cualquier desplome relacionado con la guerra comercial.