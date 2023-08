La inteligencia artificial lleva al Robot Wingman al combate aéreo

Edmund D. Fountain / The New York | El avión experimental no tripulado XQ-58A Valkyrie de la Fuerza Aérea está gestionado por inteligencia artificial.

Nueva York.- Es propulsado por un motor de cohete. Puede volar a una distancia igual al ancho de China. Tiene un diseño sigiloso y es capaz de transportar misiles que pueden alcanzar objetivos enemigos mucho más allá de su alcance visual. Pero lo que realmente distingue al avión experimental no tripulado XQ-58A Valkyrie de la Fuerza Aérea es que está dirigido por inteligencia artificial, lo que lo sitúa a la vanguardia de los esfuerzos del ejército estadounidense para aprovechar las capacidades de una tecnología emergente cuyos vastos beneficios potenciales se ven atenuados por profundas preocupaciones sobre cuánta autonomía otorgar a un arma letal. Esencialmente un dron de próxima generación, el Valkyrie es un prototipo de lo que la Fuerza Aérea espera que pueda convertirse en un potente complemento a su flota de aviones de combate tradicionales, brindando a los pilotos humanos un enjambre de pilotos robóticos altamente capaces para desplegar en la batalla. Su misión es combinar la inteligencia artificial y sus sensores para identificar y evaluar las amenazas enemigas y luego, después de obtener la aprobación humana, actuar para matar. En un día reciente en la Base de la Fuerza Aérea de Eglin, en la costa del Golfo de Florida, el Mayor Ross Elder, de 34 años, piloto de pruebas de Virginia Occidental, se estaba preparando para un ejercicio en el que pilotaría su caza F-15 junto al Valkyrie. "Es una sensación muy extraña", dijo Elder, mientras otros miembros del equipo de la Fuerza Aérea se preparaban para probar el motor del Valkyrie. "Estoy volando por el ala de algo que está tomando sus propias decisiones. Y no es un cerebro humano". El programa Valkyrie ofrece una visión de cómo el negocio de armas, la cultura militar, las tácticas de combate y la competencia con naciones rivales de Estados Unidos están siendo remodelados en formas posiblemente de gran alcance gracias a los rápidos avances en tecnología. El surgimiento de la inteligencia artificial está ayudando a generar una nueva generación de contratistas del Pentágono que buscan socavar, o al menos alterar, la primacía de mucho tiempo del puñado de empresas gigantes que suministran a las fuerzas armadas aviones, misiles, tanques y barcos. La posibilidad de construir flotas de armas inteligentes, pero relativamente económicas que podrían desplegarse en grandes cantidades, está permitiendo a los funcionarios del Pentágono pensar de nuevas maneras sobre cómo enfrentarse a las fuerzas enemigas. También los está obligando a enfrentar preguntas sobre qué papel deberían desempeñar los humanos en los conflictos librados con software escrito para matar, una cuestión que es especialmente complicada para Estados Unidos dado su historial de ataques errantes con aviones no tripulados convencionales que causan víctimas civiles. Y obtener y mantener una ventaja en inteligencia artificial es un elemento de una carrera cada vez más abierta con China por la superioridad tecnológica en seguridad nacional.