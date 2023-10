La influencia de Trump alcanza un pico tras su presidencia

Desde una contienda por el liderazgo de la Cámara de Representantes hasta la frontera suroccidental y una guerra exterior, la influencia de Donald J. Trump esta semana pareció impregnar la política de la nación más de lo que lo ha hecho desde las primeras semanas tras su salida de la Casa Blanca.

Desde el 27 de enero de 2021, cuando el representante Kevin McCarthy voló a Mar-a-Lago para arreglar las desavenencias con el Sr. Trump, la influencia del ex presidente no había sido tan generalizada ni tan palpable.

El sucesor de Trump, el presidente Biden, reanudó la construcción de un muro fronterizo que siempre llevará el nombre de Trump y reanudó la deportación de inmigrantes venezolanos, tras un paréntesis en el que la administración Biden amplió el estatus de protección para los que huían de esa devastada nación.

La Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes inició la búsqueda de un nuevo portavoz tras la histórica derrota del último, McCarthy, y de nuevo Trump fue quien tomó la iniciativa. Algunos republicanos de la Cámara incluso sugirieron entregar el mazo a su líder oficioso, el Sr. Trump, antes de que él interviniera para tratar de ungir al representante Jim Jordan, republicano de Ohio, con un efusivo respaldo que se centró en gran medida en los registros de lucha libre de la escuela secundaria y la universidad del congresista.

A mediados de noviembre expira la financiación del Gobierno federal y las exigencias políticas de Trump dominarán el debate en el Congreso: detener la ayuda militar estadounidense a Ucrania, endurecer los controles fronterizos y neutralizar al Departamento de Justicia en su persecución de delitos graves que amenazan el control de Trump sobre las riendas de su partido, y también su libertad.

El hecho de que un ex presidente procesado dos veces y acusado cuatro veces esté ejerciendo tanta influencia desconcierta a los historiadores, mucho más acostumbrados a que los políticos derrotados o caídos en desgracia se desvanezcan en la oscuridad. David Blight, profesor de la Universidad de Yale especializado en la disolución de la unidad estadounidense antes de la Guerra Civil, se esforzó por encontrar un precedente.

"Pensemos en Nixon: ¿Qué influencia tuvo realmente en Washington? Salía en la tele, hacía las entrevistas de Frost, pero ¿influencia real en el Partido Republicano? No. Intentaron convertirse en algo distinto al Partido de Nixon", dijo el Sr. Blight.

"No conozco otra analogía, excepto en los regímenes autoritarios de otros lugares", concluyó, señalando las dictaduras intermitentes de África y Sudamérica y los intentos de retorno de Oliver Cromwell y Napoleón Bonaparte.

Pero un extraordinario vacío de liderazgo ha dado entrada al ex presidente, y lo ha aprovechado con celo. La presidencia republicana está vacante, barrida por conflictos internos. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, está disminuido por la edad, los problemas de salud y una Conferencia Republicana del Senado cada vez más dispuesta a desafiar su autoridad.

Y los demócratas, liderados por un presidente envejecido y de voz suave que es temperamentalmente el opuesto del Sr. Trump, se enfrentan a problemas que no pueden resolver por sí solos, pero sin socios en el otro lado del pasillo para ayudar a abordar, incluyendo un sistema de inmigración roto, la guerra estancada en Ucrania, el crimen, el malestar laboral y la incertidumbre económica.

La Casa Blanca ha luchado por controlar la narrativa sobre los acontecimientos recientes -el Sr. Biden insistió, por ejemplo, en que la decisión de su administración de renunciar a más de 20 leyes y reglamentos federales y reanudar la construcción de un muro fronterizo era simplemente el cumplimiento de una asignación legalmente vinculante firmada como ley en 2019-, incluso cuando su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dio fe por escrito de "una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y carreteras en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos para evitar entradas ilegales en Estados Unidos."

"El presidente tiene que asumir la responsabilidad de esta decisión y dar marcha atrás", escribió el jueves por la noche.

Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes están empezando a pronunciarse, utilizando las mismas acusaciones de crueldad e insensibilidad hacia el Sr. Biden que utilizan habitualmente contra el Sr. Trump.

El apoyo de Trump a Jordan puede haber dado al combativo republicano de Ohio una ventaja sobre el líder de la mayoría de la Cámara, el representante Steve Scalise de Luisiana, en su búsqueda de la portavocía, pero Jordan todavía se encontró en Fox News alabando a Trump como el mejor presidente de su vida y el probable próximo presidente, para evitar las sugerencias de sus colegas de que el ex presidente sería un mejor líder para la Cámara.

Todo esto fue extraordinario para un hombre que está, en este mismo momento, en juicio civil en Nueva York por fraude empresarial, cuyos coacusados van a juicio en el condado de Fulton, Georgia, dentro de unas semanas por cargos de que conspiraron con él para anular una elección presidencial, y cuyos abogados están maniobrando para retrasar o desestimar tres juicios por delitos graves, cualquiera de los cuales podría ponerlo tras las rejas.

Su propio ex abogado, Ty Cobb, dijo a un panel en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago esta semana que el Sr. Trump no tiene defensa legal en los casos federales que enfrenta. Y, añadió el Sr. Cobb, dadas las directrices federales de sentencia, "un juez va a tener que apartarse bastante agresivamente, en circunstancias difíciles, si Trump es condenado, para mantenerlo fuera de la cárcel."

Sin embargo, la agitación siempre ha sido un activo para el Sr. Trump, un caldero en el que siempre ha estado más que dispuesto a sumergirse.

No hizo nada para salvar al señor McCarthy, sin mostrar ningún aprecio por el hombre al que una vez llamó "mi Kevin", y que le rescató en quizás su momento político más oscuro, cuando incluso el señor McConnell estaba sugiriendo que el señor Trump se enfrentara a cargos criminales por una revuelta en el Capitolio de la que fue "práctica y moralmente responsable de provocar". El ex presidente se deleitó brevemente en los elogios de sus acólitos republicanos de la Cámara de Representantes que hicieron flotar su nombre para presidente antes de poner fin a tales conversaciones con su respaldo al Sr. Jordan.

Por ahora, gran parte de esto es sólo teatro. Pero cuando expire la ley de gasto provisional a mediados de noviembre, la lealtad a Trump tendrá consecuencias reales. El próximo presidente de la Cámara de Representantes seguirá enfrentándose a un Senado y un presidente demócratas, pero también se enfrentará a las exigencias imposibles dictadas por Trump a sus leales tropas en la Cámara.

A medida que la crisis migratoria se agrava en las ciudades demócratas, el Sr. Biden bien podría ser empujado más en la dirección del Sr. Trump sobre nuevos controles fronterizos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajó a México esta semana con un mensaje para disuadir a los migrantes de venir a Estados Unidos. El joven y liberal alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo el miércoles que también viajaría para ver la porosa frontera con México "de primera mano", ya que los autobuses de migrantes llegan a su ciudad por docenas cada día.

La influencia de Trump también podría poner en peligro a Ucrania en su guerra defensiva contra Rusia.

La medida de 45 días para mantener abierto el gobierno dejó caer la ayuda militar adicional a Ucrania, y los partidarios de dicha ayuda tendrán dificultades para reanudar el flujo a través de las próximas medidas de gasto. El mantra de Trump de "Estados Unidos primero" fue tachado durante mucho tiempo por los críticos de aislacionismo que inclinaba al país hacia la Rusia de Vladimir V. Putin.

Poner fin a la ayuda estadounidense a una Ucrania que lucha contra un ejército invasor de Moscú sería la apoteosis de la política exterior trumpista, y podría llevarse a cabo incluso sin Trump en la Casa Blanca.

Pero a pesar de todas esas posibles victorias republicanas, la exigencia personal más acuciante del Sr. Trump -la desfinanciación de los procesos judiciales contra él- casi con toda seguridad no podrá satisfacerse, planteando una vez más la perspectiva de un cierre inútil del Gobierno.

En algún momento, los republicanos de Washington tendrán que elegir entre Trump y la gobernabilidad.