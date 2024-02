La industria de los medios sigue perdiendo el futuro

San Francisco.- Si la carrera de Roger Fidler tiene algún significado, es este: A veces, puedes ver venir el futuro pero aun así ser arrollado por él.

Hace 30 años, Fidler era un ejecutivo de medios que promovía una visión tranquilizadora del futuro de los periódicos. La revolución digital liberaría las noticias de las imprentas, proporcionando dispositivos portátiles que mantendrían a las personas informadas todo el día. Algunas historias se mejorarían con video, otras con sonido y animación. Los lectores podrían compartir artículos, fomentando la participación en diversas comunidades.

Todo eso más o menos se ha cumplido. Todos están en línea todo el tiempo, y casi todos parecen interesados, si no obsesionados, por los acontecimientos nacionales y mundiales. Pero los medios tradicionales que Fidler estaba defendiendo no reciben muchos beneficios. Después de décadas de declive, su colapso parece estar acelerándose.

Cada día trae malas noticias. A veces se trata de empresas digitales recién formadas, a veces de publicaciones venerables cuya historia se remonta a más de un siglo.

Recientemente se anunciaron recortes en Law360, The Intercept y el sitio de videos orientado a jóvenes NowThis, que despidió a la mitad de su personal. El sitio de noticias tecnológicas Engadget, que realiza un seguimiento exhaustivo de los despidos tecnológicos, despidió a sus principales editores y otros miembros del personal. Condé Nast y Time están despidiendo empleados. La existencia continua de Vice Media, en algún momento valorada en 5.7 mil millones de dólares, y Sports Illustrated, que solía ser la publicación deportiva más influyente, es incierta. Los periódicos Los Angeles Times y The Washington Post eliminaron a cientos de periodistas entre ellos y uno de cada cuatro periódicos que existían en 2005 ya no existe.

La lenta caída de periódicos y revistas sería de interés limitado si no fuera por una cosa: los medios tradicionales tenían en su núcleo la misión exaltada y difícil de comunicar información sobre el mundo. Desde informes de investigación sobre el gobierno hasta la cobertura de políticos locales, las noticias servían para hacer que todas las instituciones e individuos cubiertos fueran un poco más transparentes y, posiblemente, más honestos.

Las columnas de consejos, las críticas de películas, las recetas, los datos bursátiles, el informe meteorológico y prácticamente todo lo demás en los periódicos se trasladaron fácilmente en línea, excepto las noticias en sí. La cobertura local y regional tuvo dificultades para establecerse como una proposición rentable.

Ahora hay señales de que el concepto completo de “noticias” se está desvaneciendo. Cuando se les preguntó de dónde obtienen sus noticias locales, casi tantos encuestados en una encuesta de Gallup mencionaron las redes sociales como los que mencionaron periódicos y revistas. Un intento reciente de ofrecer suscripciones gratuitas a los periódicos locales en Pennsylvania como parte de un estudio académico atrajo a casi ningún interesado.

“Poco después de que apareció la imprenta en el siglo XV, los scriptoriums para copiar manuscritos en monasterios comenzaron a cerrarse rápidamente”, dijo Fidler, ahora con 81 años y viviendo retirado en Santa Fe, Nuevo México. “No soy muy optimista sobre la supervivencia de la mayoría de los periódicos en Estados Unidos”.

Declive y desesperación

El declive de los medios de comunicación ha sido paralelo a la fragmentación de la sociedad estadounidense, que ahora está tan enojada y dividida como lo estuvo en la cúspide de la Guerra de Vietnam y las protestas por los derechos civiles hace más de medio siglo. A medida que los medios caían, el nivel de ruido aumentaba.

Quizás podría haber sido diferente. Contrariamente al mito de que todos los magnates de los periódicos de las décadas de 1980 y 1990 pensaban que los buenos tiempos durarían para siempre, algunos vieron problemas acechando en la lejanía.

Fidler pasó 21 años en Knight Ridder, una cadena de periódicos que tenía importantes diarios metropolitanos en ciudades como Miami y San José, California. Un proyecto temprano fue Viewtron, un esfuerzo por colocar terminales en los hogares de las personas que entregarían noticias, compras y chat. Entregó muy poco y costó demasiado. En 1986, Viewtron fue cerrado.

Lo que Fidler aprendió del fracaso de Viewtron fue que los lectores de periódicos necesitaban algo que se pareciera a un periódico y que no les apretara el bolsillo. Ayudó a desarrollar tecnología para tabletas livianas que usarían pantallas de panel plano de bajo costo pero claras y brillantes, con una vida útil de batería relativamente larga.

Tales pantallas no existían a principios de la década de 1990, pero se prometieron para fines de la década. El periódico se transmitiría a través de redes telefónicas digitales de alta velocidad o transmisiones directas por satélite. “Creo que esto será la salvación para los periódicos serios tradicionales”, dijo Thomas Winship, un antiguo editor del Boston Globe, al New York Times en un perfil de Fidler en 1992.

Aunque al menos algunos editores estaban convencidos, las tabletas nunca llegaron para salvar a los periódicos. Un problema fue que no había consenso sobre un estándar de software. Las tabletas no se volvieron realmente viables hasta que Apple introdujo el iPad en 2010. Pero el problema real para el negocio de las noticias fue la aparición de un competidor devastador e imprevisto: Internet.

“Fui demasiado estrecho en mi enfoque”, admitió Fidler.

Internet primero creó una alternativa a los periódicos y revistas impresos, luego se convirtió en un competidor y finalmente aniquiló a muchos de ellos. “No consideré todos los posibles impactos cruzados de las tecnologías emergentes que llevarían a Craigslist, sitios de noticias alternativos, redes sociales y otros productos que reducirían enormemente la circulación y los ingresos publicitarios de los periódicos”, dijo Fidler.

Tim Berners–Lee creó la World Wide Web en 1989 como una herramienta para colaborar y compartir información. Al ser amorfo e infinitamente flexible, permitía adaptadores lentos y rápidos al mismo tiempo, lo que eludía el tipo de orientación para los lectores que Fidler consideraba necesaria. Los periódicos perdieron sus anuncios clasificados a Internet casi de inmediato. Los anuncios de display persistieron, pero Google y Facebook, y luego Amazon, tomaron ese mercado.

Los buenos tiempos

no fueron tan buenos

A pesar de la melancolía en la que los medios se sumergen sobre los medios, la situación es contradictoria.

La información local confiable es escasa o inexistente en muchos lugares. Pero también hay una variedad mucho más amplia de noticias extranjeras, nacionales y culturales disponibles en línea de lo que las generaciones anteriores podían obtener en formato impreso. A pesar de la celebración de los viejos tiempos, si estabas en una ciudad con un periódico mediocre –y había muchos– el acceso al periodismo de calidad era difícil.

“Básicamente, el mundo se nos ha abierto. Hay tanto buen periodismo allá afuera”, dijo David Mindich, profesor de periodismo en el Klein College of Media and Communication de la Universidad de Temple. “Si me hubieras dicho hace 20 años, ‘Veo a una generación escuchando programas de audio de formato largo’, habría dicho: ‘La atención se está volviendo más corta. No creo que eso vaya a suceder’. Pero sucedió.”

La mayoría de los programas de audio de formato largo, incluso en su mejor momento, no son noticias de la manera en que, por ejemplo, un informe de una comisión de zonificación es noticia. La erosión de la idea de noticias se puede ver aún más claramente en el campo de las revistas. Donde el objetivo era informar, ahora es entretener.

“La revista Time acaba de seleccionar a Taylor Swift como la persona del año”, dijo Samir Husni, un analista de revistas desde hace mucho tiempo. “Nunca seleccionó a Elvis o a los Beatles. Ella fue la primera artista. Nos estamos volviendo más sobre marketing en el periodismo que sobre verdad en el periodismo porque dependemos de que el cliente pague el precio en lugar de la publicidad.”

Marc Benioff, el empresario del Silicon Valley que compró la atribulada Time en 2018 con su esposa Lynne, vio la selección de Swift de manera diferente: “¡El número de ventas más grande de todos los tiempos!” (En años recientes, al menos). Unas semanas después de que apareció la edición de Swift, el sindicato de Time dijo que el 15 por ciento del personal editorial sindicalizado de la revista fue despedido.

Eso fue más un movimiento estratégico que una señal de angustia, dijo Benioff.

“Si vas a hacer que estos negocios de medios funcionen, debes cambiar la mezcla de productos, lo que también significa que debes cambiar la mezcla de empleados”, escribió en un mensaje de texto. La barrera de pago, establecida en 2011, se eliminó el año pasado. Como marca, Time necesita la mayor exposición posible.

Otras publicaciones están tratando de sacar el incentivo del lucro del periodismo.