La ideología de odio y cómo combatirla

Muchos de los asesinos masivos en la actualidad escriben manifiestos. No matan sólo porque están dañados psicológicamente por algún trauma, ni porque están patéticamente solos y profundamente pesimistas sobre sus vidas, sino que se inspiran en una ideología que esperan que se difundan a través de una ola de terror.

La solución sería vivir en un mundo pluralista que cree en la integración y no en la separación. Los pluralistas siempre están expandiendo la definición de “nosotros”, y no la constriñen. Creen en la mezcla de una cultura y la basan en la condición humana.

Una cultura pura es una cultura muerta, mientras que una amalgama de culturas es una cultura creativa.