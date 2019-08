'La humanidad no existiría si no fuera por la violación y el incesto', dice representante republicano

Washington.- El representante Steve King dijo el miércoles que la humanidad no existiría si no fuera por la violación y el incesto, lo que provocó una ronda de indignación contra el republicano de Iowa, que tiene un largo historial de comentarios incendiarios, publicó The Washington Post.

En una discusión en el Club Conservador Westside, en Urbandale, Iowa, King defendió su posición contra las leyes que permiten excepciones al aborto en casos de violación e incesto.

“¿Qué pasaría si repasáramos todos los árboles genealógicos y simplemente elimináramos a alguien que fuera producto de la violación o el incesto? ¿Quedaría acaso alguien para poblar el mundo si hiciéramos eso?” dijo King, según el Des Moines Register. “Teniendo en cuenta todas las guerras y todas las violaciones y saqueos que ocurrieron en todas estas naciones diferentes, sé que no puedo decir con seguridad que yo no soy un producto de eso”.

Un vocero de King no respondió de inmediato a una petición para hablar sobre los comentarios del miembro de la Cámara baja.

King inició su candidatura para un décimo mandato en el Congreso en febrero al negarse a dar una disculpa por hacer este tipo de comentarios ofensivos. El mes anterior, los líderes republicanos de la Cámara despojaron a King de sus del comité después de que el New York Times publicara una entrevista en la que el legislador cuestionó cómo los términos “nacionalismo blanco” y “supremacía blanca” se habían vuelto ofensivos. Tras la censura, King se comparó con Jesús.

Por muchos años, King ha afirmado que “nuestra civilización” no se puede ser restaurada con “los bebés de otras personas”, luego apoyó a un candidato a la alcaldía de Toronto considerado como un nacionalista blanco y se reunió con un grupo austríaco de extrema derecha con vínculos históricos nazis. Ha hecho una variedad de comentarios ampliamente vistos como racistas, antisemitas o insultantes contra las minorías.