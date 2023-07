La historia secreta de los derechos de las armas: cómo los legisladores armaron a la N.R.A.

Nueva York.- Mucho antes de que la Asociación Nacional del Rifle reforzara su control sobre el Congreso, se ganara a la Corte Suprema y prescribiera más armas como solución a la violencia armada, antes de todo eso, el representante John D. Dingell Jr. tenía un plan.

Anotado por primera vez en un bloc de notas amarillo en 1975, transformaría a la N.R.A. de un club anticuado de deportistas a un gigante de cabildeo que impondría la lealtad de los funcionarios electos, descarrilaría la legislación tras bambalinas, redefiniría el panorama legal y desplegaría “todos los recursos disponibles en todos los niveles para influir en el proceso de toma de decisiones”.

PUBLICIDAD

“Una organización con tantos miembros y tantos recursos potenciales, tanto financieros como influyentes dentro de sus filas, no debería tener que pasar a la clase 2 o 3 en una lucha por la supervivencia”, escribió Dingell, abogando por una nueva estrategia agresiva. "Debería ir en Primera Clase".

Para comprender la ascendencia de la cultura de las armas en Estados Unidos, los archivos de Dingell, un poderoso demócrata de Michigan que murió en 2019, son un buen lugar para comenzar. Eso se debe a que no era solo un político: simultáneamente se sentó en la junta directiva de la N.R.A., lo que lo posicionó para influir en la política de armas de fuego, así como en la fuerza de cabildeo privada responsable de darle forma.

Y él no estaba solo. Dingell fue uno de al menos nueve senadores y representantes, tanto republicanos como demócratas, con el mismo papel dual durante el último medio siglo: legisladores y directores que ayudaron a la NRA a acumular y ejercer un poder sin igual.

Sus acciones están documentadas en miles de páginas de registros obtenidos por The New York Times, a través de una búsqueda en los archivos oficiales de los legisladores, los documentos de otros directores de la N.R.A. y casos judiciales. Los archivos, muchos de ellos hechos públicos recientemente, revelan una historia secreta de cómo la nación llegó a donde está ahora.

Durante décadas, la política, el dinero y la ideología alteraron la cultura de las armas, reformularon la Segunda Enmienda para adoptar derechos de armas cada vez más amplios y abrieron la puerta a un marketing implacable impulsado por el miedo en lugar del deporte. Con más de 400 millones de armas de fuego en manos de civiles hoy y tiroteos masivos que ahora son rutinarios, los estadounidenses están amargamente divididos sobre lo que debería significar el derecho a portar armas.

Los legisladores, lejos del estereotipo de políticos flexibles que aceptan dócilmente los puntos de discusión de los cabilderos, sirvieron como líderes de la N.R.A., a menudo incitándola a actuar. Aparentemente ante cada indicio de una amenaza legislativa, dieron un paso adelante, según muestran los documentos, ayudando a erigir un cortafuegos que impide el control de armas en la actualidad.

Y luego estaba Dingell. En una carta privada de octubre de 1978, El presidente de la N.R.A., Lloyd Mustin, dijo que sus "percepciones y orientación sobre los detalles de cualquier asunto relacionado con las armas pendiente en el Congreso" fueron "un éxito uniforme". Igual de valiosa, dijo, fue la manipulación sigilosa del proceso legislativo por parte del congresista.

“Estas acciones de él a menudo se oscurecen cuidadosamente”, escribió Mustin, por lo que es posible que “el observador no iniciado no las reconozca ni las entienda”.

Como presidente del poderoso comité de comercio de la Cámara, Dingell enviaba "Dingellgrams" (solicitudes de información de las agencias federales) redactados por la N.R.A. Otras veces, al enterarse del plan de un legislador para presentar un proyecto de ley, escribía una nota a un asistente que decía: "Notificar a la N.R.A.".

A partir de la década de 1970, presionó al grupo para que financiara trabajos legales que pudieran ayudar a ganar casos judiciales y consagrar protecciones de políticas. El impacto sería de gran alcance: algunos de los primeros académicos respaldados por la NRA fueron citados más tarde en el caso District of Columbia vs. decisión de Heller, que afirma el derecho individual a poseer un arma, así como un fallo del año pasado que estableció una nueva prueba legal que invalida muchas restricciones.

Los archivos de Dingell, el miembro del Congreso con más años de servicio, fueron donados a la Universidad de Michigan, pero permanecieron fuera de los límites durante casi ocho años. Solo estuvieron disponibles en mayo, cinco meses después de que The New York Times comenzara a presionar para su publicación.

Barr, que ha permanecido en la N.R.A. desde que dejó el gobierno en 2003, dijo en una entrevista que no recordaba los memorandos que le escribió a LaPierre, que se encontraban entre los documentos del congresista en la Universidad de West Georgia. Pero durante sus casi seis años en el cargo, mientras también era director de la N.R.A., dijo, el grupo “nunca se me acercó para hacer algo que no quisiera hacer o que no hubiera hecho de todos modos”.

“Lo estoy haciendo como miembro del Congreso y también como miembro de la N.R.A”, dijo Barr.