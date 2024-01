La Fed mantendrá los tipos de interés, pero podría insinuar futuros recortes

En su primera reunión de 2024, los responsables de la Reserva Federal mantuvieron los tipos de interés en su nivel más alto de las últimas dos décadas y dejaron entrever que su próximo movimiento será bajar los tipos de interés. Pero los funcionarios también dejaron claro que necesitan ver más progresos en la inflación antes de reducir los costes de endeudamiento.

"Al considerar cualquier ajuste en el rango objetivo para la tasa de fondos federales, el comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos", dijo la Fed en su declaración posterior a la reunión del miércoles, abandonando el lenguaje anterior que sugería que los funcionarios veían "una política adicional firme" como potencialmente apropiada.

Sin embargo, el comité de política monetaria de la Reserva Federal también señaló que "no se espera que sea apropiado" recortar los tipos hasta que las autoridades tengan "una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2%".

Jerome H. Powell, el presidente de la Fed, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 14:30 y podrá ofrecer más detalles sobre cómo los responsables políticos están pensando en el camino a seguir. Pero por ahora, está claro que los banqueros centrales están tratando de mantener sus opciones abiertas, preparando a los inversores para próximos recortes de tipos, al tiempo que evitan cualquier compromiso firme sobre lo pronto que podrían llegar esos movimientos y lo sustanciales que resultarán.

Los funcionarios de la Reserva Federal empezaron a subir los tipos de interés de forma acusada en 2022 con el fin de controlar la rápida inflación. En la actualidad, los tipos de interés se sitúan entre el 5,25% y el 5,5%, un nivel que las autoridades consideran lo suficientemente alto como para lastrar el crecimiento económico. Por ello, los responsables políticos han mantenido sin cambios los costes de endeudamiento desde julio, a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

La economía ha mostrado recientemente un progreso significativo. Al tiempo que Estados Unidos ha evitado una dolorosa desaceleración económica, la inflación se ha ido enfriando a medida que los problemas de la cadena de suministro han remitido, los precios de la gasolina han bajado y los precios relacionados con la vivienda han dejado de subir con tanta rapidez. Por ello, los inversores esperan cada vez más que la próxima medida de la Reserva Federal sea una bajada de tipos.

Ahora, la cuestión es cuándo podría producirse y en qué medida podrían bajar los tipos de interés este año.

Los funcionarios de la Fed predijeron en diciembre que podrían reducir los costes de endeudamiento en tres cuartos de punto porcentual a lo largo de 2024. Pero se trata sólo de previsiones, y la medida en que el banco central reduzca realmente los tipos dependerá probablemente de la rapidez con que siga desapareciendo la inflación y del ritmo de crecimiento de la economía.

Powell y sus colegas intentan lograr un delicado equilibrio. No quieren mantener los tipos de interés demasiado altos durante tanto tiempo que lastren el crecimiento más de lo necesario para controlar la inflación. Si la política se mantiene demasiado restrictiva, existe el riesgo de que puedan espolear una recesión no deseada. Por otra parte, las autoridades no quieren declarar la victoria y recortar los tipos prematuramente, arriesgándose a un repunte de la demanda que mantenga elevada la inflación.

Por eso los responsables políticos han intentado mantener abiertas sus opciones, de modo que puedan reaccionar con recortes de tipos si la economía muestra signos claros de ralentización, pero también puedan esperar si el crecimiento es fuerte.

"El comité considera que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación se están equilibrando mejor", dijo la Fed en su nueva declaración. "Las perspectivas económicas son inciertas, y el comité sigue muy atento a los riesgos de inflación".