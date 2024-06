La estrategia de Trump en Las Vegas: Correr con mala suerte

Las Vegas, Nevada.- Keith Rose, un vendedor de jacuzzis de 64 años, llegó ayer al mitin de campaña del expresidente Donald Trump en Las Vegas luciendo un collar con un colgante dorado en forma de cuerno diminuto.

"Es un cuerno italiano, un signo de suerte", me dijo Rose, aunque aclaró que, como residente de Las Vegas desde hace mucho tiempo que sabe que la casa siempre gana, no cree en la suerte. "Las probabilidades siempre van a estar en tu contra, pase lo que pase", dijo.

Ese es el caso de Trump estos días, añadió. "Las probabilidades están en su contra debido a todo lo que los demócratas están tratando de hacer para mantenerlo abajo".

El cuidado y mantenimiento de la buena fortuna ha sido siempre una parte inexorable de la autoimagen de Trump, en política, negocios y derecho. Le dijo a Oprah Winfrey en la década de 1980 que no había palabra más importante que la suerte; recientemente se declaró a sí mismo el amuleto personal de la buena suerte para el ganador del Gran Premio de Miami.

"Toda esta idea suya de que 'todo lo que toco se convierte en oro', siempre la ha creído", dijo Jack O'Donnell, un antiguo ejecutivo de casinos que trabajó con Trump en Atlantic City, Nueva Jersey. Añadió que Trump tuvo una suerte excepcional al irle bien allí incluso cuando sus negocios fracasaron.

Pero este fin de semana en Las Vegas, en su primer mitin de campaña desde que se le acabó la suerte en los tribunales, Trump pareció alinearse con la teoría de Rose sobre el caso. Trump pasó gran parte del mitin quejándose: del calor, del aparente mal funcionamiento de los teleprompters, de sus problemas legales. Echó la culpa a los demócratas, con la esperanza de que la historia de las cosas malas que le habían ocurrido fuera tan motivadora para su base como la versión encantadora de la historia de su vida.

Fue una buena apuesta. Entre el público y en el escenario, los seguidores a los que durante tanto tiempo ha animado a abrazar sus agravios alzaron sus desgracias como una insignia de honor.

"Caminaremos por el infierno para devolver a Donald J. Trump a la Casa Blanca y recuperar Estados Unidos", dijo en el escenario Michael McDonald, presidente del Partido Republicano de Nevada, que ha sido acusado en relación con un plan para proporcionar a Trump electores falsos en 2020.

Miedo y aversión en Las Vegas

La temperatura rondaba los 38 grados cuando Trump subió al escenario el domingo por la tarde. Era mediodía, así que las sombras eran escasas. Incluso la brisa era cálida.

Al principio, Trump intentó restar importancia al calor. "No es malo", dijo a miles de personas que llevaban horas de pie en el exterior (al menos seis asistentes fueron trasladados al hospital, según el Departamento de Bomberos del Condado de Clark). Pero luego se dedicó a quejarse.

"Todo el mundo estaba ayer tan preocupado por vosotros, y nunca me mencionaron. Estoy aquí sudando como un perro", dijo Trump. "Me estoy partiendo el culo trabajando. Estoy trabajando duro".

Hubo un segundo golpe de mala suerte: el fallo del teleprompter, que dejó al ex presidente aparentemente sin guión. Echó mano de sus trilladas anécdotas, se quejó largamente de los inmigrantes, divagó sobre los peligros de los ataques de tiburón y presumió de lo bien que le iba sin su discurso preparado.

"Pago todo este dinero a la gente del teleprompter, y diría que el 20% de las veces no funciona", dijo Trump, antes de declarar que su discurso era mejor por ello y de afirmar inexactamente que su oponente, el presidente Biden, no sabe leer un teleprompter.

Pero reservó sus mayores quejas para un sistema judicial que, según él, está en su contra.

"Cuando me acusó por nada", dijo, aparentemente refiriéndose a Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan que llevó el caso en el que Trump fue condenado, "abrieron una caja completamente nueva, y me acusaron una y otra y otra vez".

Acusando a sus enemigos políticos de instrumentalizar al Departamento de Justicia, Trump insistió en que sus tribulaciones tenían un lado positivo. "Acabamos de tener el mayor esfuerzo de recaudación de fondos en un periodo de una semana que nadie haya tenido jamás".