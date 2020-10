La esperanza de Biden y Trump, los no votantes del 2016

Associated Press / Votantes seguidores de Donald Trump

Greensburg, Pensilvania— A los 32 años, Ryan Walsh nunca ha votado en una elección presidencial. No se identificó con ninguna de las partes antes de este año. Pero en la primavera, se registró como republicano y planea votar en persona este martes por el presidente Trump.

"Estoy petrificado de que Joe Biden y Nancy Pelosi obtengan el poder y hagan todas estas cosas que van a destruir totalmente la economía", dijo Walsh, quien trabaja para una agencia de servicios sociales del gobierno estatal.

Citó una serie de propuestas que le preocupan —amplios aumentos de impuestos, el Nuevo Tratado Ecológico y el Medicare para todos—, a las que Biden ha dicho que se opone, pero Walsh no le cree.

Los votantes que no se presentaron en 2016 son el "arma secreta" de Trump, dijo Walsh, quien vive en las afueras de Pittsburgh y trabaja en el condado de Westmoreland, un exurbio donde la campaña de Trump espera expandir su margen en comparación con 2016. Walsh llamó a las encuestas que muestran que el presidente muy por detrás una "una broma", y agregó: "No hará más que ganar en las áreas que ganó la última vez".

Con la historia electoral reciente y las encuestas actuales que sugieren que es probable que los demócratas obtengan ganancias en los suburbios ricos en votos en casi todas partes, el camino de Trump hacia la reelección siempre ha requerido expandir su apoyo en los condados rurales y exurbanos de Pensilvania, así como en otros estados industriales donde logró victorias en 2016.

Ahora que la votación anticipada está en marcha, la cuestión de si puede aumentar ese apoyo ya no es académica. Trump está atrayendo a decenas de miles de votantes como Walsh, que no participó en 2016 en Pensilvania. Alrededor del 24 por ciento de los 424 mil republicanos registrados que han emitido votos anticipados por correo en el estado no votaron hace cuatro años, según TargetSmart, una firma de datos de elecciones demócratas.

Pero antes de que la campaña de Trump dé una vuelta de victoria, el mismo análisis de datos muestra que en Pensilvania, donde al menos 1.9 millones de votantes habían devuelto las papeletas hasta ayer, jueves, los demócratas siguen el ritmo. Aproximadamente uno de cada cuatro de los 1.3 millones de demócratas registrados que han votado no votó en 2016.

Ambos partidos están teniendo éxito en uno de sus principales objetivos este año: motivar a un gran número de votantes poco frecuentes, o no votantes, para que salgan a votar por lo que los partidarios de ambos nominados llaman la elección más crucial de sus vidas. Fue un objetivo que eludió al senador Bernie Sanders durante las primarias demócratas, pero con los demócratas unidos, Biden lo está logrando. Y Trump está respondiendo a los críticos que dijeron que su atractivo se limitaba a aquellos en su base que votaron por él hace cuatro años.

Las tendencias que se desarrollan en Pensilvania se observan en 14 estados en disputa, donde más de 10 millones de personas que no votaron en 2016 ya han emitido sus votos este año, lo que representa el 25 por ciento del voto anticipado en esos estados.