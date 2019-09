La edad no está afectando a los punteros demócratas del 2020

Washington.-El exvicepresidente Joseph R. Biden tiene 76 años y tiene tendencia a usar monólogos con referencias anticuadas.

Sin embargo, si se supone que su edad y errores son lastres, no han ayudado a sus rivales que han tratado de usarlas para tomar ventaja.

Julián Castro, el ex secretario de Vivienda, fue el más reciente en aprender de la peor manera, al enfocarse directamente en la edad y memoria de Biden durante el debate del jueves.

Pero no le funcionó a Castro --- en medio de críticas, perdió un apoyo importante durante el fin de semana --- y tampoco ha funcionado durante la campaña del 2020.

Aunque los candidatos más jóvenes se han presentado a sí mismos como agentes de un cambio generacional, han sido los tres septuagenarios los que se han convertido en favoritos: Biden, el senador Bernie Sanders de Vermont de 78 años y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts de 70 años.

Ellos son los que han recibido el mayor apoyo y entusiasmo del electorado y han tomado su lugar entre los mejores candidatos en las encuestas, al tratar de desafiar al mismo presidente quien tiene 73 años.