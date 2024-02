La edad de Biden vuelve al centro de atención en 2024

Washington.- Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apareció en una rueda de prensa de último minuto el jueves por la noche, esperaba confirmarle al país de su agudeza mental al país horas después de que el informe devastador de un fiscal especial se refiriera a él como un “hombre bienintencionado de edad avanzada con mala memoria”.

En su lugar, Biden, visiblemente enojado, cometió el mismo tipo de error verbal que ha mantenido a los demócratas tan nerviosos durante meses, refiriéndose por error al presidente de Egipto, Abdelfatah al–Sisi, como el “presidente de México” mientras trataba de abordar los últimos acontecimientos de la guerra en Gaza.

El informe del fiscal especial y la presentación vespertina del mandatario volvieron a poner la avanzada edad de Biden, el tema particularmente incómodo que se cierne sobre su candidatura a la reelección, en el centro de la conversación política estadounidense.

El presidente de 81 años –el de mayor edad en la historia de la nación– ha luchado durante años contra la percepción de que es una figura limitada. “Mi memoria está bien”, insistió el jueves desde la Casa Blanca.

Aún así, en una sola frase cortante, el informe de Robert K. Hur, el fiscal especial que había investigado el manejo de documentos clasificados por parte de Biden, capturó los temores de aquellos demócratas que contienen la respiración cuando Biden aparece en público y las esperanzas de los republicanos, especialmente del expresidente Donald Trump y sus aliados. La operación de Trump ha dejado claro su intención de usar el caminar más rígido de Biden y su discurso a veces confuso para presentarlo como alguien débil.

La campaña de Biden ha construido su estrategia en torno a decirle a los votantes que la elección de noviembre es una elección entre el presidente, cualesquiera que sean las dudas que tenga el público sobre su edad, y un oponente, Trump, de 77 años, a quien retratan como una amenaza para la democracia y las libertades personales.

Hace tiempo que los demócratas apostaron por Biden. Sin una alternativa seria en las primarias, muchos en el partido creen que el futuro del país depende de la capacidad del presidente para persuadir a los votantes de que todavía está capacitado para el trabajo por otros cuatro años.

Pero a pesar de todas las vulnerabilidades de Trump –desde que llegó al poder, el Partido Republicano ha estado en una racha perdedora prolongada– los más de 2 mil millones de dólares que la campaña de Biden y sus aliados esperan recaudar y gastar no harán que el actual presidente sea más joven.

Y la rueda de prensa del jueves por la noche fue un ejemplo de los riesgos políticos para Biden, cuyos errores son magnificados en parte por el estricto control del equipo de la Casa Blanca sobre su exposición en los medios. Sus asesores son tan adversos al riesgo que incluso declinaron una entrevista previa al Super Bowl este fin de semana, ante una de las mayores audiencias televisivas del año en el país.

“Justo o no, no puedes echar marcha atrás”, dijo David Axelrod, el exestratega de Barack Obama que se ha convertido en una de las principales figuras del Partido Demócrata al advertir sobre cómo los votantes ven la edad de Biden. Axelrod dijo que el informe del fiscal especial es tan preocupante para los demócratas porque “va al centro de lo que está afectando políticamente a Biden ahora, que es un miedo generalizado de que no está a la altura”.

Añadió: “Las cosas más dañinas en la política son las cosas que confirman las sospechas previas de la gente, y esas son las cosas que viajan muy rápido. Es un problema”.

La campaña de Biden declinó comentar.