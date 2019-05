La declaración de emergencia de Trump

Ciudad de México— El Presidente estadounidense, Donald Trump, declaró medidas de emergencia para justificar aplicar aranceles a México ante llegada de indocumentados a EU. Lee aquí el texto.

Declaración del Presidente sobre medidas de emergencia para enfrentar la crisis fronteriza

Como todos saben, Estados Unidos de América han sido invadidos por cientos de miles de personas que vienen a través de México y entran ilegalmente en nuestro país. Esta afluencia sostenida de extranjeros ilegales tiene profundas consecuencias en todos los aspectos de nuestra vida nacional que abruman a nuestras escuelas, atestan nuestros hospitales, agotan nuestro sistema de bienestar y causan innumerables crímenes. Miembros de pandillas, narcotraficantes, traficantes de personas y drogas ilegales y narcóticos de todo tipo están llegando a la frontera sur y directamente a nuestras comunidades. Miles de vidas inocentes son terminadas cada año como resultado de este caos sin ley. ¡Debe terminar AHORA!

La cooperación pasiva de México para permitir esta incursión masiva constituye una emergencia y una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos.

México tiene leyes de inmigración muy fuertes y podría detener fácilmente el flujo ilegal de migrantes, incluso devolviéndolos a sus países de origen. Además, México podría detener rápida y fácilmente a los extranjeros ilegales a través de su frontera sur con Guatemala.

Durante décadas, los Estados Unidos han sufrido las consecuencias graves y peligrosas de la inmigración ilegal. Lamentablemente, México ha permitido que esta situación se prolongue durante muchos años y solamente ha empeorado con el paso del tiempo. Desde un punto de vista de seguridad, seguridad nacional, militar, económica y humanitaria, no podemos permitir que este grave desastre continúe. El estado actual de las cosas es profundamente injusto para el contribuyente estadounidense, que asume el extraordinario costo financiero impuesto por la gran escala de la migración ilegal. Aún peor es la terrible pérdida de vidas humanas, que puede prevenirse. Algunas de las pandillas más mortíferas y violentas del planeta operan al otro lado de nuestra frontera y aterrorizan a comunidades inocentes.

México debe intensificar y ayudar a resolver este problema. Damos la bienvenida a las personas que vienen legalmente a Estados Unidos, pero no podemos permitir que se rompan nuestras leyes y que se violen nuestras fronteras. Durante años, México no nos ha tratado de manera justa, pero ahora estamos reafirmando nuestros derechos como una nación soberana.

Para abordar la emergencia en la frontera sur, invoco a la autoridad que me otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En consecuencia, a partir del 10 de junio de 2019, los Estados Unidos impondrán un arancel del 5 por ciento a todos los bienes importados de México. Si la crisis de migración ilegal se alivia a través de acciones efectivas tomadas por México, que se determinarán a nuestra exclusiva discreción y criterio, se eliminarán los aranceles. Sin embargo, si la crisis persiste, los aranceles aumentarán a 10 por ciento el 1 de julio de 2019. De igual manera, si México todavía no ha tomado medidas para reducir o eliminar dramáticamente la cantidad de extranjeros ilegales que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos, los aranceles podrán aumentarse al 15 por ciento el 1 de agosto de 2019, al 20 por ciento el 1 de septiembre de 2019 y al 25 por ciento el 1 de octubre de 2019. Los aranceles se mantendrán permanentemente en el nivel del 25 por ciento, a menos que México detenga sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros que llegan a través de su territorio. Los trabajadores que vienen a nuestro país a través del proceso de admisión legal, incluidos los que trabajan en granjas, ranchos y otras empresas, podrán pasar fácilmente.

Si México no actúa, los aranceles se mantendrán en un nivel alto y las empresas ubicadas en México podrían comenzar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes. Las compañías que se muden a Estados Unidos no pagarán los aranceles ni se verán afectadas de ninguna manera.