La condena de Trump sacude la contienda, pero ¿influirá en el resultado?

La condena de Donald J. Trump por casi tres docenas de delitos graves sumerge al país en un terreno político sin cartografiar, un momento poco habitual que podría remodelar una carrera para 2024 que durante meses ha estado bloqueada y definida por un expresidente polarizador.

La extraordinaria condena de un ex presidente desencadena una serie de cuestiones constitucionales, electorales y logísticas sin precedentes. Sí, puede presentarse como candidato siendo un delincuente. Menos claro está si incluso el sorprendente veredicto del jueves sacudirá la calcificada opinión pública del Sr. Trump, que durante casi una década ha desafiado las predicciones de su desaparición política.

Ahora debe seguir los rituales de una campaña presidencial estadounidense como un delincuente. Será una prueba de alta presión, no sólo para Trump, sino también para las tradiciones políticas, las instituciones jurídicas y la capacidad de Estados Unidos para celebrar unas elecciones bajo una de las mayores tensiones partidistas en décadas, si no desde la Guerra Civil.

El país verá cómo Trump discute con el presidente Biden sobre sus antecedentes penales el mes que viene en su primer debate, además de discutir sobre economía, política exterior, inmigración y derecho al aborto.

Poco después llegará la más improbable de las pantallas divididas: La sentencia del 11 de julio, cuando el Sr. Trump sabrá si se enfrenta a la libertad condicional o hasta cuatro años de prisión, es una semana antes de que él está listo para aceptar formalmente la nominación presidencial de su partido en Milwaukee. El proceso de apelación se desarrollará al mismo tiempo que las campañas publicitarias en los estados más disputados.

"El verdadero veredicto será el 5 de noviembre, por el pueblo", declaró Trump a la salida del tribunal de Manhattan, prometiendo luchar hasta el final de las elecciones. "Esto está lejos de terminar".

En eso estaban de acuerdo él y Biden.

"Sólo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: En las urnas", escribió el presidente en un correo electrónico de recaudación de fondos una hora después del veredicto.

El Sr. Trump ha pasado gran parte de su carrera política persuadiendo a sus partidarios a dudar de la legitimidad de instituciones democráticas sacrosantas como los tribunales, las elecciones y los jueces. Su reacción del jueves fue más de lo mismo: minutos después de que se leyera en voz alta el veredicto de culpabilidad, se definió a sí mismo como un "preso político".

Sin embargo, aunque las acusaciones de Trump tenían la trascendencia de la historia, no dejaban de tener cierta pequeñez. Fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros de negocios para ocultar un pago de dinero por silencio hecho a una estrella porno en el apogeo de su campaña de 2016. Esos delitos no conllevan la misma gravedad que el caso federal sobre sus esfuerzos para derrocar las elecciones de 2020, un hecho que podría jugar a su favor con los votantes. Y los retrasos en los otros tres casos en su contra significan que es probable que ninguno se decida antes del día de las elecciones.

El Sr. Trump ha pasado meses preparando a sus partidarios para enfurecerse contra tal veredicto.Credit...Adam Gray para The New York Times

Durante meses, Trump había preparado a sus partidarios para este momento, presentando el caso como una farsa políticamente motivada destinada a descarrilar su carrera presidencial. Se ha quejado en público y en privado de sus acusaciones, prometiendo venganza si vuelve a ocupar la Casa Blanca.

Los aliados de Trump han hablado de contrainvestigaciones sobre quienes creen que le han señalado. "La rendición de cuentas está llegando", escribió el brazo de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes en un texto de recaudación de fondos, "y se hará justicia".

El jueves por la noche, el sitio web de la campaña del señor Trump se había transformado en un argumento a favor de su inocencia, una elección que reveló el nuevo terreno político -y las apuestas personales- de la carrera de 2024. El bullicioso rojo y azul de la política estadounidense fue sustituido por una cruda foto de su ficha policial y las palabras "NUNCA RENDIRSE" en mayúsculas.

"Acabo de ser condenado en un juicio amañado de caza de brujas política: NO HICE NADA MAL", decía la página. "Han allanado mi casa, me han detenido, me han sacado la foto de la ficha policial, ¡Y AHORA ACABAN DE CONDENARME!".

El hecho de que Trump alentara los cánticos de "enciérrenla" contra Hillary Clinton en 2016 no pasó desapercibido para sus oponentes de siempre. El jueves, la señora Clinton aprovechó la ocasión para vender tazas de café con una caricatura de ella y las palabras impresas "Resulta que ella tenía razón en todo" en azul demócrata.

"El diseño", escribió en Instagram, "casualmente se finalizó hoy".

A lo largo de la carrera primaria republicana, cada una de las acusaciones del señor Trump atrajo a la base del partido más cerca de él, ayudándole a recaudar apoyo político y dólares. Los primeros indicios surgieron el jueves de que el veredicto podría estar repitiendo ese patrón.

Poco después de la condena, el sitio web que procesa las contribuciones de su campaña, WinRed, se cayó brevemente. Algunos simpatizantes publicaron capturas de pantalla de recibos de donaciones después de que el sitio volviera a funcionar. Un ejecutivo de Silicon Valley que había votado y donado a Clinton declaró que había donado a Trump 300.000 dólares.

La mayoría de los republicanos -algunos de los cuales habían viajado a Nueva York para solidarizarse con el tribunal- denunciaron el caso y su resultado.

"Vergonzoso", dijo el portavoz Mike Johnson. "Una parodia de la justicia", declaró el representante Jim Jordan, de Ohio, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El gobernador Ron DeSantis de Florida, que atacó rutinariamente al Sr. Trump durante la campaña de las primarias, se burló de los procedimientos legales como una acción política emprendida por "algún tribunal canguro."

El Comité Nacional Republicano distribuyó en privado temas de debate que parecían una versión descafeinada de algunas de las publicaciones de Trump en las redes sociales. "La caza de brujas dirigida por Biden es un ataque frontal a nuestra Constitución", decía uno de ellos.

Algunos de sus partidarios más acérrimos fueron más allá. Kristan Hawkins, una destacada líder antiabortista, anunció que el fallo había validado su decisión de mudarse a Idaho.

"Nadie estará seguro en esta nueva república bananera, especialmente los líderes conservadores", escribió en las redes sociales. "Animo a mis amigos a que todos encuentren nuevos estados de residencia que defiendan nuestra Constitución".

La campaña de Trump vigiló al partido en busca de cualquier muestra de lealtad que no fuera total. Después de que el exgobernador de Maryland Larry Hogan, un republicano moderado que ahora es candidato al Senado, escribiera en X que instaba "a todos los estadounidenses a respetar el veredicto", un alto asesor de Trump, Chris LaCivita, escribió: "Acaba de terminar su campaña".

A pesar de todas las muestras públicas de rabia y consternación, un memorando de los encuestadores del Sr. Trump argumentaba que la condena tendría poco impacto en la carrera porque los votantes ya se habían formado su opinión sobre el juicio y las acciones del ex presidente. La cuestión, escribieron, está "cocida en el pastel".

Una condena por jurado es sustancialmente más grave que una acusación o incluso los procedimientos del Congreso que convirtieron al Sr. Trump en el primer presidente estadounidense en ser impugnado dos veces. Y algunos demócratas creen que el veredicto podría abrirse paso entre los votantes en noviembre.

"A veces, cuando ha habido peleas sobre Trump y si ha quebrantado la ley o no o si debería ser sometido a impeachment, muchos votantes lo leen como una especie de azote a ambas cámaras. Es político", dijo Angela Kuefler, encuestadora demócrata. "Pero hay una diferencia entre pensar que una destitución es política e ir a la urna y marcar un nombre junto a un delincuente convicto. La psicología de eso es diferente".

La mayoría de los funcionarios republicanos denunciaron el caso casi inmediatamente después de conocerse el veredicto.Credit...Adam Gray para The New York Times

La campaña de Biden ha dejado claro desde hace tiempo que no condiciona sus posibilidades electorales a una condena. Los votantes, ha argumentado la campaña sistemáticamente, han dejado de lado el ruido de las maquinaciones legales y los avances graduales en los casos penales del Sr. Trump. La campaña ha dicho que el aborto y la amenaza que Trump representa para la democracia son mucho más resonantes.

La campaña de Biden adoptó un enfoque comedido el jueves, ofreciendo poco más que una breve declaración proclamando que "nadie está por encima de la ley". Destacados partidarios, como el gobernador Gavin Newsom de California, guardaron un notable silencio.

La magnitud del impacto político, dijo Geoff Garin, encuestador de la campaña de Biden, puede depender de cómo reaccione el tempestuoso señor Trump en los próximos días y semanas.

"Los candidatos que se han enfrentado a esta situación han lidiado en gran medida con ella expresando contrición y diciendo que han aprendido la lección", dijo el Sr. Garin. "El veredicto en sí le costará votantes a Trump, y la forma en que está reaccionando al veredicto va a frotar mucho más en el camino equivocado".

En cierto modo, los republicanos estaban de acuerdo. Brad Todd, un estratega republicano, dijo que la capacidad del partido para unificar a sus votantes detrás del Sr. Trump dependería de si el ex presidente podía hacer que el fallo no fuera sobre su futuro personal, sino sobre un argumento de que el caso representaba la desesperación demócrata por detener su campaña a toda costa.

"No pudieron vencernos en las urnas, así que intentaron vencernos en los tribunales", dijo el Sr. Todd. "Los agravios se los han hecho a los votantes y no al propio Trump, y si argumenta eso, podría ser el momento más importante de su campaña".

Sin embargo, en cierto modo, los estrategas afiliados a ambas campañas también reconocieron que estaban operando a ciegas, sin paralelismos históricos en los que basarse.

Antes del fallo, los encuestadores de ambos partidos admitían en privado que tenía poco valor predictivo preguntar a los votantes cómo reaccionarían ante un momento tan histórico: la pregunta era demasiado hipotética.

Ya no es así.