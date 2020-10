La Casa Blanca se ha rendido a tratar de controlar pandemia: Biden

Tomada de internet

Estados Unidos— Joe Biden emitió una declaración sobre los comentarios de Mark Meadows esta mañana sobre no divulgar públicamente los resultados positivos de la prueba Covie-19 en la Casa Blanca, y lo calificó como un "reconocimiento sincero de cuál ha sido claramente la estrategia del presidente Trump desde el comienzo de esta crisis: bandera blanca de derrota y la esperanza de que, al ignorarla, el virus simplemente desaparecería, publicó CNN. No lo ha hecho y no lo hará ".

Biden dice que Meadows "admitió esta mañana que la administración se ha rendido incluso en tratar de controlar esta pandemia, que ha renunciado a su deber básico de proteger al pueblo estadounidense".

“Ya es hora de que el presidente Trump y su administración escuchen a los científicos, actúen y finalmente tomen en serio la amenaza de un virus que está costando miles de vidas cada semana, cerrando nuestras escuelas y obligando a millones de estadounidenses a quedarse sin trabajo. —Dijo Biden.