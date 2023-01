La Casa Blanca mantuvo silencio sobre documentos clasificados durante 68 días

Washington.- La decisión del presidente Biden y sus principales asesores de mantener en secreto el descubrimiento de documentos clasificados del público e incluso de la mayoría del personal de la Casa Blanca durante 68 días fue impulsada por lo que resultó ser una vana esperanza de que el incidente pudiera resolverse discretamente, sin implicaciones más amplias para Biden o su presidencia.

El puñado de asesores que estaban al tanto del descubrimiento inicial el 2 de noviembre, seis días antes de las elecciones intermedias, apostaron a que, sin hacerlo público, podrían convencer al Departamento de Justicia de que el asunto era poco más que un error menor de buena fe, a diferencia del acaparamiento de documentos del expresidente Donald J. Trump en su propiedad de Florida.

De hecho, la estrategia de Biden estuvo profundamente influenciada por el caso de Trump, en el que el expresidente se negó a entregar todos los documentos clasificados que se había llevado, incluso después de haber sido citado. El objetivo del equipo de Biden, según personas familiarizadas con las deliberaciones internas que hablaron bajo condición de anonimato, era ganarse la confianza de los investigadores del Departamento de Justicia y demostrar que el presidente y su equipo estaban cooperando plenamente. En otras palabras, evitarían cualquier repercusión legal grave al hacer exactamente lo contrario de lo que los abogados de Biden habían visto hacer al equipo legal de Trump.

A corto plazo, al menos, la apuesta parece haber fracasado. El silencio de Biden mientras cooperaba con los investigadores no impidió el nombramiento de un abogado especial, como esperaban sus asistentes, pero aun así provocó un alboroto público una vez que quedó claro que la Casa Blanca había ocultado la situación al público durante más de dos meses. Los asesores de Biden todavía esperan que la confianza que creen que han engendrado con los investigadores al no litigar el asunto en público pueda dar sus frutos a largo plazo, al convencer al fiscal especial de que no ocurrió nada nefasto.

Sin embargo, mientras tanto, la estrategia ha dejado a Biden abierto a críticas fulminantes por ocultar el descubrimiento durante tanto tiempo. Y ahora, después de un año productivo que pareció dejar al presidente en una posición sólida para anunciar una campaña de reelección, el manejo del caso de los documentos ha erosionado su capacidad para reclamar el camino correcto contra Trump, al mismo tiempo que genera preguntas sobre la capacidad de su equipo para sortear los ataques republicanos desde el Capitolio.

El jueves por la noche, durante un viaje a California para recorrer los daños causados por la tormenta, Biden trató de ignorar las preguntas de los periodistas sobre si lamentaba no haber divulgado antes que se había encontrado material clasificado.

“Estamos cooperando plenamente, esperando que esto se resuelva rápidamente”, dijo. “Creo que vas a encontrar que no hay nada allí. No tengo excusas. Estoy siguiendo lo que los abogados me han dicho que quieren que haga. Es exactamente lo que estamos haciendo.”

Las discusiones sobre cómo lidiar con el asunto, al menos al principio, se limitaron a la pareja de marido y mujer de Bob Bauer, el principal abogado personal del presidente, y Anita Dunn, asesora principal de la Casa Blanca; Mike Donilon, confidente y redactor de discursos del presidente desde hace mucho tiempo; la hermana de Biden, Valerie Biden Owens; Stuart F. Delery, abogado de la Casa Blanca; y Richard Sauber, un abogado de la Casa Blanca que supervisa la respuesta a las investigaciones, según personas familiarizadas con la situación.

Eventualmente, el círculo se amplió un poco, pero el asunto permaneció cerrado, y la idea de hacer públicos los descubrimientos de manera preventiva no parece haber sido considerada seriamente. Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que ni ella ni su personal participaron en la elaboración de la estrategia de cuándo divulgar el desarrollo.